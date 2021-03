Semana Santa y Día de los caídos en Malvinas: cómo será la actividad comercial en Crespo

Estacion Plus Crespo

El Centro Comercial, Industrial, Agropecuario, de Consumo y Servicios de Crespo, comunicó a FM Estación Plus Crespo el alcance que tendrán los feriados venideros:

Jueves 1° de Abril – Jueves Santo: Es un "Día No Laborable". La ley determina que en los días No Laborables será optativo para el empleador del comercio y servicios brindar atención al público. Si el empleador decide trabajar normalmente, no pagará ningún adicional por ello.

Viernes 2 de Abril - Viernes Santo y Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas: Feriado Nacional Inamovible. Los establecimientos comerciales que decidan permanecer abiertos, podrán hacerlo teniendo en cuenta la aplicación del Artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo. En caso de que el trabajador preste servicios en este día, cobrará la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual. El trabajador que opte por no asistir, cobrará su remuneración normal sin recargo.

Asimismo, se recordó que los comercios atendidos por sus dueños, pueden abrir sin ningún inconveniente.