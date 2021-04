Néstor Landra: “Recordaremos siempre a Mario Meoni como un innovador, un gestor, un funcionario muy presente”

Estacion Plus Crespo

El trágico fallecimiento del Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, causó consternación en todos los ámbitos y en cada una de las jurisdicciones provinciales. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el secretario de Transporte de Entre Ríos, Néstor Landra, hizo público su pesar y evocando la memoria del funcionario, manifestó: “Meoni fue intendente de Junín -una ciudad del interior- y eso le imprimió características que conservó hasta la actualidad. Generaba un trato distinto, porque quienes fuimos intendentes en tres o cuatros gestiones, sabemos que esa experiencia forma al político de una manera distinta. Un intendente viene de estar en la trinchera de las solicitudes del vecino, detrás de la realización de obras para su localidad, la intendencia es un impulso que marca de manera distinta la forma en que alguien se desempeña cuando cubre un cargo que implica solucionar distintos problemas y en una geografía extensa”.

Acerca de la proximidad que Meoni entabló con los de su cartera en Entre Ríos, Landra detalló: “Lo conocí en febrero del año pasado, ya en funciones, cuando tuvimos una audiencia con él, en la que hablamos de proyectos para la provincia. Él nos expuso con mucha claridad cuáles eran los Programas que se venían desde la cartera de Transporte. El tema trenes era nuestro favorito, pero sin dejar de lado las estaciones terminales y demás. Después nos visitó en junio, cuando se retoma el servicio férreo de Colonia Avellaneda. Empezamos a tener un trato particular, porque los Secretarios de Transporte de los 24 distritos conformamos un grupo de Whatsapp y él lo integra. Es una actitud que permite imaginar con la intensidad y dedicación que le depositaba a su gestión. Nos visitó nuevamente en diciembre, cuando se firman convenios para diferentes obras”.

“Recordaremos siempre a Mario Meoni como un innovador, un gestor, un funcionario muy presente. Empezó desde muy abajo y no descansó en ese sentido. Hablaba de gestión todo el tiempo. Con ese mismo ímpetu que un intendente pelea porque le lleguen los fondos, él reclamaba presupuesto para su Ministerio. Teníamos contacto a menudo, conociendo ese tipo de gestiones y ese aspecto nos hacía sentir muy confiados en las respuestas que nos daba. Si bien es un contexto económico difícil, porque no sobra la plata en ningún lugar, sabíamos que si había compromisos, pelaba los recursos y llegaban”, afirmó Landra al esbozar características del funcionario y desde un plano más personal, agregó: “Una persona muy dialoguista, para nada confrontativo. Construía un trato muy ameno. Me llamaba por mi apodo y nos decíamos ‘colega’, porque veníamos de ser intendentes. Ese vínculo nos daba mucha comodidad y gran confianza como para poder tramitar lo que habíamos proyectado y para ejecutar lo pactado desde la Provincia. Por ejemplo, siempre se pensó llegar con los trenes hasta Crespo. Ya se habían pedido 7 apeaderos y uno era para esa localidad. La idea era llegar en estos primeros dos años y fortalecer el servicio después, con centros de carga y una batería de propuestas”.

Quienes se desempeñan en reparticiones afines a Transporte, encararán el desafío de readaptarse a quien lo suceda, sobre lo cual Landra mencionó: "Reemplazo no es un término que me guste, porque ha dejado su huella. Estaremos dispuestos a construir nuevos lazos con quien asuma. Es la realidad y nos queda recordarlo de la mejor manera. Meoni le dio un impulso grande a los ministerios provinciales y con los programas y a fuerza de participación activa, elevó el nivel de las secretarías. Nos confió responsabilidades, siempre con gran respaldo", concluyó.