Néstor Landra se reunió con intendentes: "Pretendemos reforzar las medidas de control, que en algunas terminales no estaba sucediendo"

Estacion Plus Crespo

Entre Ríos presenta gran parte de los departamentos en la clasificación epidemiológica de "alto riesgo" o "riesgo moderado", de acuerdo a la densidad de contagios registrados en las últimas dos semanas, lo cual refleja un panorama que requiere de especial atención por parte de las autoridades y los ciudadanos. El servicio público de Transporte de Pasajeros se mantiene sin variaciones en cuanto a las prestaciones, pero el contexto ameritó una reunión entre Provincia y Municipios, en el mediodía y tarde de este miércoles 5 de mayo.

El espíritu fue concreto: "Pretendemos reforzar las medidas de control, que en algunas terminales no estaba sucediendo", aseguró a FM Estación Plus Crespo el secretario de Transporte de Entre Ríos, Néstor Landra, quien referenció: "Las exigencias para el uso del transporte son conocidas por todos, pero entendemos que aparecen situaciones a corregir, como ser que durante el camino a veces el pasajero se quita el barbijo -mayormente en los urbanos, que el viaje es más corto-, y es responsabilidad de los prestadores garantizar el cumplimiento. Tuvimos reclamos u observaciones de que había algunos horarios, en ciertas localidades, donde había puntos del protocolo que estaban siendo flexibilizados. En relación a esos casos, se intervino desde la Secretaría con la colaboración de los municipios, pero interpretamos que no alcanza con actuar en los hechos puntuales que llegan a nuestro conocimiento, sino que para que el efecto sea sostenido y el esperado en lo que hace a la incidencia de contagios, se deben procurar controles estrictos en todas las estaciones terminales de la provincia. La idea es que hoy o el lunes -que se retoman las clases presenciales y se espera mayor afluencia de pasaje-, se implementen nuevamente y profundizándose los cuidados y controles que la pandemia nos demanda".

En cuanto al funcionamiento de las unidades urbanas, Landra manifestó: "Días pasados se convino con el presidente de la Asociación Empresaria del Transporte Automotor (AETA), Leonardo Herlein, y empresarios particulares, un trabajo conjunto para hacer el mejor uso posible del transporte. Se ha observado que por el frío, principalmente en horas tempranas, hay pasajeros que cierran las ventanas o la claraboya, y es ahí donde los inspectores o choferes, controlan y vuelven a abrir. Queremos que todos colaboren en este tiempo".

El secretario provincial calificó de fructífero el ida y vuelta con los presidentes municipales o referentes de las áreas específicas de estas jurisdicciones, y agregó: "Los intendentes están dispuestos a trabajar, la mayoría muestra un compromiso y agradecemos esa actitud. Hubo planteos sobre falta de servicios y ante ello debemos decir que estamos permanentemente en gestión, tratando de colaborar en algún cambio de horario o refuerzo de línea, porque recordemos que estamos con un 50% a 60% de las frecuencias habituales -quizás un porcentaje menor en algunos puntos-. Tenemos registro de que la mayor demanda de pasajes está dada entre las 6:00 y 8:00, 11:30 y 14:00, y entre las 17:00 y 19:00, sumado a algún servicio a último hora".

Volviendo al eje de la reunión virtual -vía Zoom- mantenida desde la Secretaría a su cargo con las intendencias, Néstor Landra afirmó: "Instar a adoptar los cuidados personales y procurar controles, es una tarea que nos vuelve a desafiar. Por eso tras la oficialización de las nuevas medidas, desde el COES Provincial y el propio ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard, se nos instruyó volver a convocar a los municipios para charlar sobre las medidas que habían sido aprobadas por protocolo oportunamente y retomar el compromiso de observación y más control".