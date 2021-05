Tras allanar por estafas a un crespense, piden extremar cuidados con operatorias en MarketPlace

Estacion Plus Crespo

Si bien el procedimiento practicado en Crespo fue satisfactorio en cuanto al recupero material de los productos que fueron objeto de compra-venta en el marco de una estafa, además de comprometer ante la justicia al sospechado; resulta esencial intentar evitar que los potenciales damnificados se conviertan en víctimas. En tal sentido, el Jefe de la División Delitos Económicos, Javier González, señaló a FM Estación Plus Crespo: "MarketPlace de Facebook es una herramienta que utilizan particulares, emprendedores, pequeños comerciantes, como para ofrecer sus productos y servicios, siendo un escenario virtual de oferta y demanda. Sin embargo, han sido también motivo de investigación y de causas judiciales, por eso es interesante llevarle a la población el mensaje de que sean muy cuidadosos a la hora de utilizarla".

Continuando con esa línea de pensamiento, el funcionario precisó algunos tips: "Hay que tratar de corroborar bien si la persona que manifiesta intención de comprar existe -si su identidad es real o es un perfil trucho-; si realmente tiene capacidad y posibilidad de girar el dinero; cotejar los datos de la captura o foto que envíe de los tickets de depósito con los movimientos en la cuenta bancaria, antes de enviar el producto. Y sobre todas las cosas, ser muy prudente en no brindar códigos ni claves de usuarios. No dar ningún otro dato, porque con el CBU alcanza para hacer el depósito quien vaya a comprar y hasta ahí no pasaría a mayor complejidad, pero si se aporta más información a lo largo de las conversaciones, ya se facilita el fraude".