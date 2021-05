La artista crespense Anabella Jacob en la TV Pública

Fuente de la noticia: Estación Plus Crespo

La joven Crespense indicó que “Desde hace unos 3 años estoy dedicada a tiempo completo al arte, ofreciendo mis obras y tratando de embellecer espacios”.

Uno de los trabajos que resaltaron desde la TV Pública es que Anabella replica en su mano cuadros de pintores famosos, cuadros históricos.

La artista explicó “El año pasado comencé a hacer una serie que denominé Manos con historia que si mal no recuerdo fueron 7 episodios en 2020 y este año agregue una más.

“Me gusta la historia del arte”, reconoció, “y me gusta pintar en la mano o en las piernas, donde sea. No quiero limitarme a pintar solo sobre lienzo. Una vez pinté La noche estrellada de Van Gogh y la compartí y tuvo un montón de repercusión y ese fue el incentivo para continuar haciéndolo”.

Jacob reconoció que “los artistas tuvimos que reinventarnos y ser creativos. Hoy también hay un valor agregado que es mostrar el proceso y como se llega a la obra terminada. Hoy hay mucha interacción de los artistas en las redes sociales”.

“Ahora estoy plasmando mis obras en objetos decorativos. Mi idea es llevar mis diseños a todos los objetos posibles. La gente se engancha y me tira muchas ideas. Estoy trabajando en una serie de individuales para mesa con mis diseños y están gustando un montón por suerte”.

Jacob reconoció que “Rebrote de Vida es una de mis obras más aclamadas, consiste en un mapamundi que está repleto de hojas, flores, aves, simbolizando la vida. Surgió el año pasado en medio de lo mucho que hablaban los medios del rebrote de Covid, y yo quise que haya un rebrote de vida y entonces surgió esta obra. Hice una en noviembre y a partir de ahí me la fueron pidiendo, pero como yo hago diseños exclusivos, porque no me gusta que se repitan, ya voy haciendo 5 diseños diferentes”.

Sobre sus expectativas y futuro explicó “No tengo sueños a muy largo plazo, soy de fijarme metas cortas. Pero estaría muy bueno poder ir dejando mi huella en distintas partes del mundo. Creo que es el deseo de cualquier artista”.

Algunos trabajos de Anabella : @anabellajacobobrasdearte