Periodista reúne relatos sobre las vivencias de crespenses en tiempos de Coronavirus

"La huella de la pandemia: relatos de crespenses", es el título que Silvina Márquez vislumbró para coronar un camino de recopilación de testimonios y experiencias. Desde un diario íntimo hasta un best seller, aquello que se logra documentar es un instrumento válido para la Historia como ciencia. Y con ese propósito, la crespense convoca a esta comunidad a participar.

Silvina Márquez es oriunda de Crespo y por cuestiones laborales, desde hace más de 10 años está radicada en Buenos Aires. Trabaja en la editorial Perfil, y a instancias de esta pandemia, se plantó un desafío personal. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, explicó: "Sé que hay crespenses que escriben a modo de relato lo que les tocó o toca vivir y la idea es que me hagan llegar sus textos, para hacer un compilado, un libro en lo posible. Todavía no está definido el formato. porque dependen de lo que reúna, de los tiempos y costos, pero me encantaría y tengo el entusiasmo de que así sea, para que esto quede en Crespo. Los escritos son voces que van a pasar a ser parte de la historia, esto de transcurrir o atravesar una pandemia, de hecho lo es".

"Se puede expresar lo que se vive, lo que se siente. Qué y cómo hemos aprendido a valorar algunas cosas que creíamos no tan trascendentes, o de las que antes no nos dábamos cuenta lo que nos significaba, como un abrazo, visitarnos, vernos, o respirar -que resultó ser el gran tema y nos llama a la reflexión", indicó la crespense y agregó: "Se hizo y se hace extenso. Ojalá la vacuna genere una mejora, pero aún no se ve el fin de la pandemia y eso nos interpela. Establecí puntos de abordaje como para que al unir los testimonios, estén reflejadas distintas perspectivas. Entre esos ejes o disparadores, están: no ver a tus seres queridos; ser trabajador esencial; me contagié; qué aprendí de la pandemia; perdí a un ser querido".

La periodista manifestó que no es necesario tener experiencia en relatos, "sino contar aquello que les nace y que seguramente muchos al leerlo se verán representados". En cuanto a las condiciones técnicas, apuntó: "El parámetro es hasta 8.000 caracteres, que serían dos páginas A4 aproximadamente, en letra tamaño 11 y con interlineado sencillo. Es como para unificar los textos. De igual manera, me pueden enviar sus escritos y lo vamos trabajando, porque lo importante es poder expresarlo, no hay mejor relato que el de quien lo vivió. Después nos ponemos en contacto como para darle formar o analizar la escritura". Los interesados -mayores de 18 años-, pueden contactarse y/o enviar sus relatos vía mail a: [email protected] / Facebook: Silvina Marquez.

La periodista atravesó buena parte de la pandemia viviendo en Crespo y el estar en contacto con sus raíces, la motivó a poner en marcha este proyecto: "Me surgió la idea de que pueda quedar algo de lo que estamos viviendo. Hay días mejores y otros en que situaciones o noticias nos angustian, que nos dejan sin palabras, hechos que nos superan, son muchas sensaciones juntas. Le toca a la gente con dinero, a la de clase media, a los de menos recursos, a quienes se cuidan mucho o un poco. Hay muchas preguntas que quizás no tienen respuestas y por toda esta variedad de vivencias que tiene la situación, creo que es importante e interesante dejarla plasmada", concluyó.