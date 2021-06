Comerciantes de Crespo elevaron un petitorio al Gobernador para pedir que se les permita trabajar con horarios normales

Claudia Plem, integrante del Centro Comercial de Crespo, explicó a FM Estación Plus Crespo que “después la última reunión que mantuvimos integrantes del centro comercial, gastronómicos, comerciantes y autoridades municipales decidimos elevar un pedido al gobernador para que se nos permita reabrir trabajando en forma normal como lo veníamos haciendo con los protocolos”.

Advirtió que “Es imposible sostener esta forma de trabajar, estamos pasando por un momento extremadamente difícil”.

Plem destacó que “El intendente nos apoya, e incluso firmó la nota junto a las autoridades del Centro Comercial y a los comerciantes de la ciudad. Al municipio le solicitamos una exención de tasas para los comercios más comprometidos o una ayuda económica debido a que estamos atravesando el peor momento de la historia comercial”.

Sobre las medidas explicó “Nosotros en Crespo acatamos lo que dispone la provincia y la verdad que no podemos seguir trabajando sin que ingresen los clientes a los comercios. Esta demás claro que el comercio no contagia y además respetamos todos los protocolos y se nos permite un mínimo de ingreso de personas a nuestros locales. Por eso pedimos que se extiendan los horarios y que nos permitan trabajar. Si no abrimos y vendemos no tenemos ingresos para pagar sueldos, alquileres, impuestos, etc”.

Explicó que “La semana pasada fue prácticamente nula, no andaba nadie, la gente tiene miedo porque además no sabe los horarios, se confunde y esta aturdida por tantos cambios y tanta información, entonces la gente no sale”.

“En el caso de los gastronómicos también están muy complicados con todos estos cambios y restricciones”, finalizó.