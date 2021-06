Concluyeron una obra de restauración y mayor seguridad en la Parroquia San José

Estacion Plus Crespo

Los cambios ya están a la vista. Desde el Consejo Económico de la comisión de la Parroquia San José, Pilar Gallinger, contó a FM Estación Plus Crespo: "Se trata de la escalera que en un principio llegó hasta el nivel donde está el Coro y ahora se finalizó hasta una puerta que va hacia el reloj. Llevó un poco más del tiempo esperado, porque la pandemia generó sus retrasos, pero ya estamos disfrutando del tramo final. El herrero colocó una puerta, como para que los chicos no suban a esa parte, pensando en más seguridad. La idea fue poner un resguardo, para que no haya inconvenientes con quienes vienen a las clases de Catequesis o las actividades Scout".

"Ni bien terminemos esto en estos días, definiremos cómo seguir con otros proyectos", anticipó la integrante de la comisión parroquial y agregó: "Hay una salita para reparar, donde funcionaba la Liga de Madres. Haremos una reunión para coordinar cómo encarar ese objetivo".

Asimismo, agradeció a todos los ciudadanos que permanentemente colaboran y dio a conocer la puesta en marcha de un bono contribución, que facilita el avance de los proyectos: "A partir de esta semana tendremos un bono en circulación, pudiéndose adquirir a $800 ó dos cuotas de $400. Tiene interesantes premios y dos números por bono. A fines de octubre se sorteará el premio de pago contado", adelantó e invitó a contactarse con los integrantes de la comisión parroquial o acercarse a la Secretaría de la Iglesia.