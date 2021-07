Rogelio Frigerio visitó Crespo, a días de que se abra su promotora local

De cara a las elecciones venideras, el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, incluyó a esta ciudad en la agenda de recorrida. "Todos en Juntos por el Cambio debemos poner la carne al asador", aventuró.

El PRO activó en diferentes puntos del país a sus militantes, proyectándose para las elecciones de este 2021. En ese contexto, Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior -durante el gobierno de Mauricio Macri-, está desde hace unas semanas visitando distintas localidades y Crespo no estuvo ajena a su agenda.

"Estoy muy contento de estar en Crespo, esta ciudad tan linda y pujante de la provincia, aprovechando a visitar amigos y contar lo que estamos queriendo hacer en esta elección que es muy importante", dijo el político. Este lunes al mediodía arribó a esta ciudad, acompañado por el diputado provincial Esteban Vittor; el intendente de San Benito, Exequiel Dondam y el ex legislador Sergio Keetneman.

En la localidad, fueron recibidos por la referente provincial del Pro, Dra. Mariela Hildermann y Juan Ruhl, integrante del espacio en la ciudad. Al respecto, trascendió que "se trataron temas de campaña, el trabajo militante y la apertura en los próximos días de un local que funcionará como promotora Frigerio 2021".

En cuanto al proceso eleccionario que se avecina, Frigerio manifestó: "Es de medio término. En septiembre las Primarias y después, en noviembre es una elección General, que le puede poner límite al kirchnerismo a nivel nacional. En Entre Ríos será para cargos nacionales para la renovación de 5 diputados nacionales, pero la oposición tendrá la responsabilidad de mantener las 3 bancas en la Cámara del Congreso".

"He decidido poner el cuerpo", sostuvo el ex funcionario nacional y agregó: "Todos en Juntos por el Cambio debemos poner la carne al asador, para evitar que el kirchnerismo aumente esas mayorías que ya tiene en el Congreso. Por eso esta elección es importante en sí misma y por supuesto también no hay que desconocer que si nos va bien, es un buen puntapié para una estrategia para el 2023, con la idea de cambiar el rumbo de esta Provincia, después de 20 años ser gobernada por quienes hoy son oficialismo".