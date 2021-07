Notifican a 26 partícipes de una fiesta no autorizada en cercanías a Montoya

Estacion Plus Crespo

Pese a que la actividad se planificó en la zona rural, los infractores no escaparon a la intervención policial, que cada fin de semana refuerza las recorridas preventivas para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes. En relación al procedimiento, el subjefe de la Departamental Nogoyá de Policía, Osvaldo Franco, precisó a FM Estación Plus Crespo: "Alrededor de las 3:15 de este domingo, personal de Comisaría Zona Sur irrumpió en el desarrollo de un evento no autorizado. Llegaron hasta un determinado tramo de un camino vecinal, en la zona rural de Distrito Montoya, observando una importante concurrencia de personas. Ya estando en proximidad, se advirtió la existencia de equipos de sonido en automóviles -que hacían de musicalizadores-, una considerable cantidad de botellas, bebidas que estaban siendo compartidas, acción que es contraria a las medidas esenciales de cuidado por la pandemia".

"Al percatarse de la presencia policial, los asistentes comenzaron a intentar evadirse, retirándose rápidamente en diferentes direcciones", indicó el funcionario en turno, a cargo de la seguridad del departamento.

Como consecuencia, "se labraron actas de infracción inherentes al DNU en vigencia, individualizándose a 26 personas y registrándose los dominios de varios vehículos de distinto porte", afirmó Franco.