Una bombero de Crespo debió ser internada por una descompensación mientras extinguía el fuego en islas

Betiana Barreto integra el Cuerpo Activo del cuartel de Crespo y fue el primer recurso humano que se sumó a la brigada que la Federación Entrerriana mantiene en la zona de islas. Estuvo durante 3 días trabajando en el combate de las llamas que se alzan frente a Villa Constitución y a su regreso, dialogó con FM Estación Plus Crespo, acerca de esa primera experiencia en circunstancias reales.

Pese a la capacitación que poseen y las prácticas, la magnitud del incendio de islas expone a los bomberos voluntarios a determinados riesgos. De hecho, en su jornada inicial, Betiana Barreto atravesó un cuadro donde se vio afectada su salud y sobre el cual recordó: "La falta de experiencia en un incendio de estas características, hizo que por ahí no tome la suficiente cantidad de recaudos. Inhalé mucho humo y eso derivó en mi internación. A las 16:00 aproximadamente, estábamos trabajando bien cerca de la zona caliente, dio vuelta el viento y tragué mucho humo. Si bien nos van dando coordenadas y nos van tirando los datos de la velocidad del viento y demás indicadores, por ahí se produce un cambio. Se trabaja en cuadrillas de 6 bomberos, que debemos rodear el fuego y hay momentos en que uno descuida un poco la comunicación con la base operativa. Digamos que son cosas que le puede pasar a cualquiera. Mi jefe de cuadrilla y los demás brigadistas estuvieron enseguida al tanto de lo que me pasó, así que se activó el protocolo. Bajó el helicóptero, me evacuaron junto con mis compañeros, porque se mantienen los grupos. Cuando se accidenta un brigadista, salen todos los que estén integrando esa cuadrilla, ya que justamente es un trabajo coordinado y en equipo, no puede estar funcionando incompleto. Nos evacuaron y recibí asistencia. Estoy súper contenta con la atención en el Hospital de Villa Constitución, donde estuve internada y además me hicieron todos los estudios como para descartar que tuviera alguna complicación. Son riesgos que se corren cuando uno va a un incendio grande. Se asustaron un poco mis compañeros, pero afortunadamente no fue grave. Esa noche me dieron el alta y al día siguiente volví a trabajar a la par de mis compañeros".

"Se caminan muchas horas, en zonas muy extensas, a veces pantanosas, a veces con chilcas, y la menor carga que se pueda llevar es mejor. Entre las herramientas, la mochila de agua y demás, se suma peso y cansancio. Por ahí había adoptado las medidas de seguridad mínimas o básicas, pero no las suficientes como para un incendio así. Igualmente me sirvió para aprender", dijo la bombero crespense y agregó: "Esas vivencias que dejan enseñanzas, hoy las traigo para compartirlas con mis compañeros. Son cosas que se vuelcan al grupo, se conversan y nos sirve a todos para futuras ocasiones".

Pese a la descompensación por la inhalación de monóxido de carbono, Barreto capitaliza la experiencia que le dejó el haber concurrido a islas para atacar el fuego. "Me siento una privilegiada por poder haber dio a cumplir tareas en un contexto así. Sobrevolar en helicóptero ese territorio, es una imagen impagable y genera además mucho compromiso de hacer lo mejor y el máximo posible estando en tierra".

Betiana Barreto dejó su emprendimiento personal y su familia, para protagonizar el primer envío que realizó Crespo, a pedido de la Federación Entrerriana. Al respecto, explicó: "Al momento de actuar, no hay diferencias entre hombres y mujeres. Del cuartel local, 12 bomberos hemos realizado la capacitación de brigadista forestal y por esa condición, sumado a que tenía disponibilidad de organizar mis compromisos familiares y laborales como para poder desempeñarme las 72 horas requeridas, asumí esa tarea".

"Fueron días de actividades enriquecedoras en muchos planos", comentó Barreto y en esa línea de pensamiento, agregó: "Se trabaja en equipo, con bomberos brigadistas de Parques Nacionales, integrantes de reparticiones específicas de la Policía -como Abigeato-, todas personas que tienen mucho conocimiento en la materia. Se aprende a desempeñarse en comandos y con situaciones que se extienden en grandes dimensiones. Estoy sumamente contenta de haber ido, de haber podido conocer de cerca con qué me puedo encontrar en incendios de esas magnitudes".

En cuanto al objetivo de la labor planteada, la bombero sostuvo que "se trata de encerrar al fuego, de contenerlo y para ello se hacen senderos de hasta un metro y medio, con palas -tipo rastrillos-, como para que las llamas no pasen a ciertas zonas, porque están habitadas por lugareños, pescaderos, gente de bajos recursos que podrían perder lo poco que tienen".

La bombero de Crespo destacó la coordinación que presenta el ataque y la cooperación entre las provincias: "Junto a Defensa Civil y Bomberos de Santa Fe se reparten tareas con quienes pertenecemos a Entre Ríos. Los comandos bajan las directivas y se va actuando sobre estos incendios, que lamentablemente se ven cada año. No sólo afectan la flora y la fauna de islas, sino que también a la población ribereña. Es un panorama preocupante y uno entiende que hay mucho para hacer aún allí, no se descarta que pueda llegar a haber otra convocatoria. Estamos en alerta amarilla", concluyó.