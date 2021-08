Concejales del PRO de Crespo: "Mariela Hildermann no nos representa"

Tras conocerse las nuevas autoridades del PRO - Seccional Crespo, los ediles que representan a esa fuerza política a nivel local, Javier Malavassi y Flavia Barón, dieron a conocer su descontento y oposición. Ambos ediles forman parte del Bloque mayoritario: Frente Crespo Nos Une/ Cambiemos, y al respecto, expresaron su "rechazo al nombramiento de facto de autoridades del PRO en esta ciudad, por parte de la Junta Departamental Paraná Campaña, realizado en reunión mixta (presencial y por zoom) en la noche del pasado 26 de agosto".

"Es grave institucionalmente que se decida aprobar la creación de una 'Seccional', en respuesta a

una nota de un grupo de afiliados que NO la solicitaban, sino que pedían se los nombre a dicho grupo

directamente como 'autoridades del Pro en Crespo', ocupando los distintos cargos partidarios locales,

cosa NO prevista en la Carta Orgánica partidaria (Art. N° 127) y sin convocar a los afiliados de Crespo a

opinar o elegir democráticamente sus propias autoridades locales. Esta maniobra autoritaria, reñida con la ley, llega al absurdo que en definitiva, fueron afiliados de San Benito, Sauce Montrul, Viale y todo Paraná Campaña, los que decidieron quiénes gobiernan una Seccional creada ad-hoc en Crespo y NO los afiliados crespenses mediante la elección democrática correspondiente", manifestaron los concejales.

Desde el punto de vista política, Malavassi y Barón coinciden en que "esta actitud profundamente antidemocrática, sin voluntad de consensos ni respeto a la pluralidad partidaria se da lamentablemente en una reunión organizada a 15 días de realizarse una elección PASO, donde están consagradas tres listas dentro de la Alianza Juntos por Entre Ríos (Cambiemos) que integra oficialmente el PRO en la Provincia de Entre Ríos (Listas 502 A, B y C), donde se benefició claramente a un sólo sector (que apoya a Frigerio), se permitió el ingreso de afiliados que no forman parte de la Junta Departamental, pero que simpatizan con esa lista, y se denegó el ingreso de otros afiliados que simpatizan con otra lista interna".

"Responsabilizamos al presidente de la departamental Ezequiel Donda y a Mariela Hildermann de

lesionar y afectar la libertad de opinión política sin ninguna necesidad, y creando diferencias y

susceptibilidades entre quienes, en apenas dos semanas, habremos de trabajar juntos en una misma lista

definitiva, unidos dentro de dicha Alianza y sin diferencias ni mezquindades, luchando contra los

adversarios que están fuera del Partido", señalaron mediante un comunicado.

Al margen de la postura pública, los concejales del PRO en Crespo adelantaron que incursionarán en las gestiones administrativas que entienden deben llevar a cabo: "Como vocales Titular y suplente en dicha Junta Departamental, los Concejales del PRO en Crespo impugnarán el Acta de dicha reunión y elevarán a las máximas autoridades provinciales del Partido y a su Tribunal de Disciplina, el correspondiente reclamo formal", anunciaron.

En esa misma línea de pensamiento, Malavassi y Barón destacaron: "Es nuestra voluntad no dañar nuestra trayectoria en la ciudad, que siempre fue y será trabajar en equipo, colaborativamente, buscando consensos amplios, en el Frente que gobierna Crespo por segunda vez. Estas prácticas intrapartidarias resultan perjudiciales para la labor institucional que tanto cuesta sostener. Los afiliados y la ciudadanía crespense toda, a través de su voto nos ha manifestado crecientemente su apoyo a nuestra forma de actuar, apoyo que seguiremos respetando fielmente", concluyeron.