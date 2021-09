Juan Balbi sobre la asunción del ministro Domínguez: "Todo recambio es bueno, trae aire fresco"

En la tarde de este lunes, durante una ceremonia en Casa Rosada, Julián Domínguez prestó juramento al asumir como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Nación. Se trata de un componente clave en la organización estructural del gabinete que reformuló el presidente Alberto Fernández.

Prontamente, el arribo del nuevo funcionario cosechó repercusiones en los ámbitos institucionales y de representación del campo. Al respecto, el presidente de Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos, Juan Balbi, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Domínguez es una persona que conozco personalmente, conocedora del sector y que ya fue ministro. Es alguien de diálogo". Prontamente el dirigente entrerriano recordó el encuentro mantenido: "Cuando asumió años atrás, después de las protestas del campo, una de las primeras visitas que hizo fue a Entre Ríos y precisamente a nuestra institución. Recuerdo que en ese momento, el gerente y responsable de protocolo me avisa que al día siguiente, a las 8:00, venía el Ministro de la Nación con su gabinete, para pasar el día. Soy totalmente sincero, no creí que iba a suceder o no en esos términos, porque es difícil que un funcionario nacional tenga una actitud así. Llegué 7:30 y a las 8 en punto, llegó con sus 10 a 12 subsecretarios y personas de su equipo. Se retiró a las 18:00, con lo cual hablamos de absolutamente todo, mantuvo un nutrido intercambio con la dirigencia agropecuaria. Fue una muy buena impresión y ahora tenemos buenas expectativas".

En relación a las principales preocupaciones de los sectores que nuclea y lo que debería incluir una agenda de corto plazo, Balbi comentó: "Entre las primeras medidas, seguramente la Mesa de Enlace y todo el campo, le va a pedir la liberación de las exportaciones, como para empezar a hablar de las carnes. Hay algunas exportaciones que están muy complicadas y la decisión es sin sentido, por ejemplo, con el famoso tema de la Vaca China. En el país no se consume, se envían lo que llamamos 'vaca de descarte', que son animales que no son para consumo interno -no hay esos cortes en las carnicerías, ni como popular-. Es sólo para molienda, sin embargo en China la utilizan con cocciones y preparados con fibras. Desde el punto de vista ganadero o lechero, son vacas viejas, que ya han cumplido con su ciclo, pero que la exportación venía muy bien, porque tenía un precio acorde para poder recomponer el negocio. Se ha cortado eso y es un disparate. Después vendrán otros temas, porque las economías regionales del país son muy amplias en variedad y cada sector tiene sus problemas".

Juan Balbi afirmó que "todo recambio es bueno, trae aire fresco. Si bien con el ministro anterior -Luis Basterra- también se podía hablar, no había resoluciones. Transcurrían las famosas reuniones desgastantes, en las que se dialoga, pero después las medidas son diferentes a lo conversado. Esperamos que eso no pase, que haya un acercamiento con el campo y que podamos transitar todos esta nueva etapa. Así lo necesita el gobierno, el productor y todos los argentinos. Los dólares hacen falta y el 60% a 70% de esa divisa, la genera el campo. Entonces no se puede estar peleados con quienes integran un sector que dinamiza la economía del país. Es necesario acercar posturas y trabajar juntos. Domínguez es un hombre conocedor del sector, lo que no es poca cosa y renueva expectativas".

El presidente de CoAFER, analizó el contexto y precisó los condicionantes que deberían darse para un futuro promisorio en materia de políticas públicas agropecuarias: "Es esencial el presupuesto con que cuente el Ministerio. El tema pasa por la política a implementar y que realmente pueda llevar adelante las ideas que tenga, ya que la economía y la macroeconomía son parte fundamental de lo que significa el agro y la agroindustria. A veces al pedirle a un ministro ciertas medidas, la concreción no depende sólo de sí, sino que manda la economía, el respaldo desde ese aspecto", concluyó.