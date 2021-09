Los boliches todavía no pueden abrir en Entre Ríos: "Está prohibido"

Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado en Entre Ríos, aclaró que todavía no pueden abrir los boliches bailables. "Está prohibido", afirmó el funcionario, quien recordó que el decreto vigente en la provincia no lo permite. Se espera que el Gobierno nacional emita otro DNU que dé luz verde a la actividad.

La polémica se originó luego de que varios municipios habilitaran al sector a partir de los anuncios de Nación. "No está habilitada la actividad. Rige el decreto 494 nacional y de aplicación en todo el territorio. Es el último decreto vigente. En el caso de la actividad en discotecas, es una actividad que por ahora está prohibida", aclaró al Nueve.

"Sabemos que hay anuncios del Gobierno nacional de habilitar. Pero el decreto 494 es la norma vigente y la provincia no ha dictado ninguna norma que la modifique", aclaró, y anticipó: "Estamos esperando el nuevo decreto. Estimamos que a partir de octubre se va a reemplazar el decreto".

Rodríguez Signes considera que para el fin de semana se puede establecer un nuevo régimen de medidas. "La Provincia no adhiere sino que esos DNU rigen en todo el territorio nacional por le hecho de que son emitidos por la policía sanitaria. La provincia puede regular las restricciones dada una situación especial", afirmó.

