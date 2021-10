Noelia Zapata concluye su función administrativa en LAR

La Asamblea General Ordinaria 2021 celebrada este miércoles 26 de octubre, fue el escenario en el que la contadora Noelia Zapata oficializó su apartamiento en el desempeño de la gerencia general. En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, comentó: "Renunciaré a partir del 31 de octubre. Puedo decir misión cumplida, porque son 47 años y medio, en los que abracé trabajar en la cooperativa como mi forma de vida, con los valores y principios cooperativos, con toda esta impronta que tiene el sistema, estudiando, trabajando y tratando de que LAR crezca Y se fortalezca. Para ello, todos hicimos la tarea con convicción, coraje, ganas y acompañé nuestra misión final de atender a nuestros asociados en sus demandas y necesidades. Eso debe tener obviamente un excedente económico, para que sea sustentable en el tiempo. Hemos tenido un excelente balance y eso me da satisfacción en esta instancia de concluir una etapa".

Su nombre, trayectoria y acciones, convirtieron a Noelia Zapata en una imagen de confianza hacia La Agrícola. Instando a que el traspaso gerencial no modifique esa condición, apuntó: "LAR tiene una impronta de trabajo en equipo, que sostiene la confianza más allá del nombre de una persona. Me sucederá un grupo de dirigentes que se han ido formando y capacitando, respaldados por un Consejo de Administración que es un lujo. El equipo que sigue con Diego Maier al frente de la gerencia, tiene idoneidad y trabaja con identidad, responsabilidad, transparencia y con mucho compromiso. Esas cualidades hacen a la confianza y están en toda la cooperativa. A LAR no la hace un gerente aislado, no es nadie si no está rodado de gente eficiente, que quiere su lugar de trabajo, que está con el corazón, la mente y que lo refleja en su acción diaria".

"Hay muchos pasos por dar. Estamos en una transformación digital, que nos permitirá crear un diferencial a través de la tremenda cantidad de datos que LAR tiene y que con ellos, se podrá brindarle más servicios a nuestros asociados", señaló la dirigente y agregó: "Hay proyectos que tengo que continuar, ya no como Gerente General, pero igualmente estaré relacionada al movimiento cooperativo".

Más de 47 años al servicio de la cooperativa significaron esfuerzos y logros, sobre los cuales Noelia Zapata manifestó: "Nunca imaginé que iba a llegar a ser la primer gerente mujer y de semejante cooperativa. Siempre trabajé para superarme, para crecer y que ese avance se basara en conocimiento y en cumplir más allá de lo que me estaban pidiendo. Me enfoqué en tener una mirada estratégica, global, como para analizar hacia dónde queríamos llevar a la cooperativa y ponerlo en práctica. En lo mío o en cualquier actividad, lo importante es hacer la tarea que a uno le corresponde, con ganas. Ya sea barrer la calle o hacer un diseño, lo que sea, disfrutando y dejando lo mejor de sí; no vale la pena ni conduce a nada pasarnos la vida quejándonos por lo que no tenemos".

La gerente destacó que "gracias a Dios he tenido salud y un esposo e hijos que me han acompañado. La familia en armonía con uno, es la fortaleza numero uno". Ahondando en esa línea de pensamiento y como mensaje hacia las nuevas generaciones, Zapata afirmó: "No dejen de tener sueños, de trabajar por ellos, capacitarse; pero sepan que no se puede solo. Siempre necesitamos de alguien a nuestro lado, a quien hay que cuidar, para que nos acompañe y el camino a recorrer sea mutuo".