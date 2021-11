«Las delicias», de Eduardo Crespo, estreno mundial en la competencia oficial de Amsterdam

El Concurso Envision permite películas más experimentales, con 15 estrenos mundiales, internacionales o europeos de películas de más de 40 minutos de duración. Un jurado separado elegirá al ganador del Premio Envision y entregará los premios al mejor director y a la contribución artística destacada.

Las Delicias es una producción de Santiago José Loza y Eduardo Crespo por Primera Casa y de Lorena Moriconi. Se trata de un retrato del internado agrotécnico homónimo, donde los estudiantes de secundaria encuentran su camino en la vida. Esta impactante película sobre la mayoría de edad tiene lugar en un atractivo telón de fondo de campos de cultivo, invernaderos llenos de plantas de tomate y los edificios escolares algo ruinosos, donde vagan perros y gallinas. La cámara graba la vida cotidiana en colores clásicos y apagados sin comentarios.

Las aventuras de los jóvenes protagonistas hablan por sí solas: el misterio del teléfono perdido, la suerte de un pichón encontrado y el resultado de un concurso para arrastrar una carretilla por el barro. Los pacientes maestros y otros miembros del personal maternal prestan atención durante las luchas diarias con las amistades, las peleas o las dolencias físicas. Cuídense, hagan té, hagan los deberes y todo irá bien. El único recordatorio del hogar viene con la llegada de un nuevo grupo de estudiantes, recibiendo el último gran abrazo de sus padres y secándose una lágrima.

Concurso Internacional IDFA

Todos los estrenos mundiales a menos que se indique.

After a revolution (Libia-Italia)

De Giovanni Buccomino

La Playa de Enchaquirados (Ecuador)

De Iván Mora Manzano

Children Of The Mist (Vietnam)

De Diem Ha Le

Day after… (Bangladesh-Francia-Noruega)

De Kamar Ahmad Simon

Las Delicias (Argentina)

De Eduardo Crespo

How the room felt (Georgia)

De Ketevan Kapanadze

Viagem ao sol (Portugal)

De Susana de Sousa Dias, Ansgar Schaefer

Sr. Landsbergis (Lituania-Países Bajos)

De Sergei Loznitsa

The one who runs away is the ghost (Alemania-China)

De Qinyuan Le

Taamaden (Mali-Camerún-Sudáfrica)

De Seydou Cissé

A thousand fires (Francia-Suiza-Países Bajos-Palestina)

De Saeed Taji Farouky

Rurn your body to the sun (Países Bajos)

De Aliona van der Horst

Vedette (Francia)

De. Claudine Bories, Patrice Chagnard

Where are we headed (Belarús-Rusia)

De Ruslan Fedotow

Concurso IDFA Envision

The Burrows (China)

De Sanshou Hu

Darkness there and nothing more (Países Bajos-Croacia)

De Té Tupajic

Eat your catfish (EE. UU.-España-Turquía)

De Noah Arjomand, Adam Isenberg, Senem Tüzen

Eskape (Francia)

De Neary Adeline Hay

Para su tranquilidad, haga su propio museo (Panamá)

De Pilar Moreno, Ana Endara Mislov

Four journeys (Países Bajos)

De Louis Hothothot

Homemade stories (Siria-Egipto)

De Nidal Al Dibs

Housewitz (Países Bajos)

De Oeke Hoogendijk

locks & keys, water, trees (Reino Unido)

De Penny Andrea

The window and the mirror (Países Bajos)

De Diego Gutiérrez

O, collecting eggs despite the times (Países Bajos)

De Pim Zwier

Pulpo (Líbano-Qatar-EE.UU.)

De Karim Kassem

One Take Grace (Sudáfrica)

De Lindiwe Matshikiza

Retratos del futuro (Argentina)

De Virna Molina

Skin (Brasil)

De Marcos Pimentel