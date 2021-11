El CGE confirmó que no es exigible la vacunación contra Covid para la inscripción 2022

El criterio responde a que la inmunización es "optativa y recomendada", pero "no obligatoria". Advierten que los establecimientos escolares deben abstenerse de establecerlo como requisito.

En el marco de la inscripción para el ciclo lectivo 2022, algunos padres se encontraron con el inconveniente de tener que presentar certificado de vacunación Covid-19, exigencia que por diversos motivos, no podían cumplimentar.

Tras casos en diferentes ciudades entrerrianas y a fin de que no se continúe sucediendo, la coordinadora pedagógica de la Departamental Paraná, Isabel Monzón, explicó: "Tanto escuelas públicas como de gestión privada, deben ajustarse a la reglamentación que es común para todo el sistema escolar. Sólo es obligatorio para inscribir a un alumno/a al primer grado, el calendario de vacunación, que contempla todas las obligatorias, pero no incluye las dosis de Covid. Para ningún curso de la trayectoria escolar el estudiante tiene que acreditar estar inmunizado contra esta infección que causó la pandemia".

En cuanto a la postura, la directiva señaló que "la vacunación contra Covid no es obligatoria. Desde los ámbitos de Salud Pública se concientiza a la población para que estén protegidos, y se aconseja la aplicación en la población infantil siempre que el médico lo recomiende, pero no es obligatoria y por lo tanto, no puede ser un condicionante para poder inscribir a alguien para el cursado escolar".

Monzón instó a hacer saber estos casos a la Departamental de Escuelas, en caso de persistir la exigencia, que no está avalada por el Consejo General de Educación.