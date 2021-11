Comisaría Crespo ya custodia las urnas y se anunciaron los servicios para este domingo electoral

Desde este jueves 11 de noviembre y hasta horas de la siesta de este sábado, Comisaría Crespo mantendrá apostado personal en inmediaciones a la sucursal del Correo Argentino, con motivo de custodiar las urnas que llegaron para Crespo y Aldeas vecinas.

Este sábado arribará la fuerza de seguridad nacional y por la tarde se distribuirán las urnas en las respectivas escuelas donde se desarrollarán los comicios este domingo.

Asimismo, el Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Martín Pross, informó a FM Estación Plus Crespo que "desde el inicio hasta el cierre de los comicios (8:00 a 18:00), se extenderán los certificados para acreditar la no concurrencia. Es el único instrumento válido y necesario para presentar posteriormente ante la Secretaría Electoral. Los mismos son confeccionados ante la presencia del interesado/a en la Oficina de Expedientes, que funciona en la dependencia local, dentro de la franja horario aludida y exclusivamente durante este domingo. Los motivos más usuales son por encontrarse a más de 500 Km. del lugar donde deban votar; razones de salud justificadas con certificado médico; por no coincidir los datos personales en el padrón electoral; no figurar en el padrón electoral; o no poseer el documento nacional de identidad".

Asimismo, el funcionario recordó que "la Ley Nº 19.945, establece en Artículo 71, la prohibición de realizar reuniones o espectáculos populares -al aire libre o en recintos cerrados-, desde las 00:00 del domingo y hasta tres horas posteriores a los comicios".

"Doce horas antes de iniciarse la jornada electoral debe cesar el expendio de bebidas alcohólicas, por lo que a las 20:00 del sábado ya no podrán venderse ni servirse este tipo de bebidas, debiendo clausurarse las góndolas en el caso de comercios que comparten estos productos con otros rubros".

Finalmente, el subjefe local indicó que "estará todo el personal de la dependencia abocado a la prevención, para garantizar que sea una actividad democrática sin inconvenientes".