ATER mantiene la atención con "cita previa" en la oficina de Crespo

Habitualmente los trámites que se realizan en la Oficina de ATER, traen aparejados alguna gestión o instancia bancaria. Por estos días, habida cuenta de que los Bancos comenzaron a atender sin turno previo, algunos contribuyentes atribuyeron que la modalidad podría trasladarse a la Administración Tributaria.

Según pudo confirmar FM Estación Plus Crespo, no se ha dictado una Resolución en contrario a la vigente, por lo que se mantiene la gestión de turnos -llamada "Cita previa", que se debe realizar desde la página web de ATER (www.ater.gob.ar) pudiendo ser cancelados o reprogramados en cualquier momento o también llamando sin cargo al 0810-888-2837 quienes no puedan tramitarlo por esa vía.

Para acceder a turnos: https://www.ater.gob.ar/ater2/turnoscitaprevia/menuturnos.asp

Completando dicho formulario online, el interesado registra sus datos personales y selecciona el trámite a realizar, pudiendo elegir una fecha y horario para hacerse presente, con la documentación necesaria.

La modalidad de atención por turnos web tendrá continuidad sin fecha límite, quedando también como alternativas disponibles las vías electrónicas de autogestión o de asistencia telefónica.