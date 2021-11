"Viajes salidas de boliche": Remisería dejará librada la decisión a cada chófer

Este fin de semana, quien conduce uno de los móviles de Remises del Centro, vivenció una mala experiencia, que llevó a que la empresa anuncie una advertencia de posible suspensión de servicio si se replicaban conductas similares.

Analizada la situación, Sebastián -responsable de la firma-, confirmó a FM Estación Plus Crespo: "En el momento, uno reacciona con mucha impotencia por lo sucedido, pero no podemos dejar de decir que no son todos los chicos iguales, hay muchos con un buen comportamiento. Entonces, la basista va a tomar los pedidos de traslados para comunicarlos y que en forma personal, quien quiera vaya. El chófer viendo a quién sube, sabe en qué condiciones está y si puede generar algún conflicto. Cada uno es libre de decidir si hacer o no el viaje".

El referente recordó que "alguien pidió un coche y después en el lugar, fue abordado por otro pasajero, diferente al que llamó. Aparentemente, ese joven había sido sacado del boliche e hizo el viaje ya con un poco de bronca, que terminó descargando en el chófer. Fue más fuerte lo verbal y después pasó a lo físico, pero se terminó rápido, no fue tan grave y a hoy lo tomamos como un hecho que no debe suceder, pero no siempre pasa esto. Tampoco nos pareció llegar a hacer la denuncia".

En cuanto a la incidencia de este tipo de servicios en el volúmen de viajes que presta la empresa, Sebastián afirmó: "Somos tres remiseras en Crespo, pero dos solamente mantenemos guardias nocturnas. Entonces somos 8 ó 9 autos trabajando para toda la ciudad y el boliche representa varios viajaes. Hay fines de semana, que hasta se complica cumplir con toda la demanda".