Javier Orduna encabezará una charla sobre el Cannabis Medicinal en Crespo

Estacion Plus Crespo

La charla está programada para el jueves 16 de diciembre, a las 20:00, en la Sala Auditorio Municipal Eva Perón. Desde el grupo organizador -Cooperativa de Salud Despertar-, el farmaceútico Jaime Dubner, comentó a FM Estación Plus Crespo: "Es una instancia informativa sobre la Ley Nacional y Provincial, a cargo del Dr. Javier Orduna, quien va a despejar las dudas respecto de la legislación. Es oriundo de Concordia y se encuentra en Buenos Aires, fuertemente ligado a lo que ha sido este proceso. La Ley trata de regular lo que socialmente está sucediendo. Desde hace un tiempo hay un uso de esta planta medicinal y ahora está enmarcada. Hay aspectos muy interesantes que no hay que desconocer, porque sucede, no se puede mirar para el otro lado".

"La gente pregunta y lo pide en las farmacias", aseguró el profesional al referirse a la demanda que existe en Crespo y agregó: "Hay derecho a conocer y comprar. El mercado está ávido por las experiencias que se conocen de los efectos que ha tenido y la sociedad nos pide tener un mayor conocimiento. Lo prohibitivo y punitivo que siempre se quiso hacer, a lo largo de la historia demostró que no dio resultado".

La actividad es libre y gratuita, con el cupo de asistencia limitado por la capacidad del salón. "Están invitados médicos, farmaceúticos, ingenieros agrónomos, abogados y autoridades que tiene que ver con el control y regulación de la venta", comentó Dubner.