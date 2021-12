Huían de Crespo en bicicletas hurtadas y los paró la policía

Estacion Plus Crespo

El trabajo articulado de la Policía de Entre Ríos entre las diferentes dependencias de la zona, posibilitó un resultado satisfactorio para la damnificada y puso a disposición de la justicia a los presuntos autores.

En relación a las dos bicicletas reportadas como sustraídas en la madrugada de este domingo, tras producirse el recupero, el jefe de la dependencia, Crio. Maximiliano Alva, indicó a FM Estación Plus Crespo: "En horas tempranas aún se continuaba con las tareas tendientes a dar con las bicicletas denunciadas como sustraídas, por lo que se ampliaron las recorridas hacia la zona del ejido, con conexión a Paraná, atento la previa detección de personas oriundas de esa localidad, que tenían en su poder medios de movilidad de los cuales no podían acreditar propiedad. Es así, que personal policial procede a identificar en la zona de la ex Ruta 131, entre Villa Fontana y Tezanos Pinto, a dos sujetos que transitaban precisamente en bicicleta".

"Funcionarios de Comisaría María Luisa previamente nos habían dado aviso de que dos masculinos, transitaban con birrodados similares a los descriptos como sustraídos en horas más tempranas y que al ellos consultarles por las unidades, no pudieron acreditar su propiedad", sostuvo Alva, al dar cuenta del inicio de la intervención policial sobre los acusados.

"Asimismo, personal de esa dependencia continuó con la búsqueda del segundo medio de movilidad, encontrándolo sobre la banquina de la misma ruta, concretando allí Comisaría María Luisa el secuestro del bien faltante", manifestó.

En cuanto a la situación de los implicados, el jefe policial de esta ciudad puntualizó: "Se puso en conocimiento de lo sucedido a la Dra. Sandra Terreno, Fiscal de Menores, quien ordenó el traslado de uno de los mismos -menor de edad- a la División Minoridad; en tanto que el segundo fue detenido y trasladado a Alcaidía de Tribunales, por disposición de la Fiscal en Turno, Dra. Melisa Saint Paul".

Se hizo saber que "ambas personas se domicilian en Paraná" y que "las bicicletas recuperadas son entregadas a la denunciante, en calidad de depositario provisorio".