Planean adoptar medidas en festejos públicos para evitar excesos

La Municipalidad de Crespo y la Comisaría de la ciudad tienen en agenda una reunión en el corto plazo, con el propósito establecer acuerdos vinculados a las limitaciones que podrían llegar a tener las futuras convocatorias festivas en espacios públicos. Los incidentes que debieron ser disuadidos en la madrugada del sábado, "conllevan la necesidad de hacer una evaluación", indicaron a FM Estación Plus Crespo.

Uno de los puntos no cumplidos fue el nivel sonoro. "Como en todos los casos, a quienes pidieron autorización para hacer el festejo desarrollado este viernes, se les hizo saber que la música debía ser moderada y que a las 1:00 de la madrugada, debían descenderla hasta un sonido ambiente bajo, habida cuenta que el sábado es una jornada laboral para gran parte de la comunidad", manifestaron a este medio.

Sin embargo, desde diferentes barrios -distantes al Parque del Lago-, la música se escuchó toda la noche y hasta avanzado el amanecer del sábado. "En eso no cumplieron", reconocieron las autoridades, al tiempo que hicieron saber lo difícil que resulta regular esa situación, ya que "cuando un patrullero o un móvil de Guardia Urbana se acerca, descienden el volumen por unos minutos y luego la elevan. Se torna un regreso constante", comentaron.

El consumo de alcohol en demasías quedó reflejado en la fuerte pelea que mantuvieron jóvenes presentes. "Se agredieron tirándose botellas y elementos contundentes, agredieron incluso a los funcionarios que intervinieron", afirmaron desde la policía, lamentando el "evidente estado de ebriedad en el que estaban". Por otra parte, desde el municipio se indicó que "el conflicto se desató cuando Guardia Urbana ya se había retirado. No obstante, se sabe que los agresores no pertenecían al grupo de estudiantes autorizados, por lo que no queremos hacerlos cargo a ellos del comportamiento de quienes se incorporaron a este festejo", esgrimieron y en tal sentido, aventuraron: "Habrá que buscar la manera de evitar esta circunstancia, quizás perimetrando la zona de la actividad puntual autorizada u de alguna otra manera. No es sencillo, pero se va a analizar alguna alternativa".

Sabido es que las nuevas generaciones volverán al predio del Parque del Lago para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Según trascendió, el municipio pondrá a disposición a todo su recurso humano, para que brinden colaboración al personal policial.