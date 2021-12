La Sociedad Italiana confirmó que en 2022 no hará la Fiesta de la Pizza

La Fiesta de la Pizza se realizó durante 20 años y tuvo un impasse por la pandemia en 2021. Desde la Sociedad Italiana de Crespo confirmaron a FM Estación Plus que tampoco la realizarán durante el próximo verano.

Fuente de la noticia: Estación Plus Crespo

Nora Saluzzio de Chiappesoni, de la Sociedad Italiana de Crespo, confirmó a FM Estación Plus Crespo que “Hemos tomado la decisión de no hacer la Fiesta de la Pizza en 2022. Los costos son muy altos y nosotros no tenemos respaldo económico como para hacer una fiesta así, ya que es gratuita, y por otra parte estamos escasos de gente para trabajar”.

Explicó que “Esos son los motivos fundamentales por los que no se hace la fiesta. Lo lamentamos muchísimo porque esta fiesta fue el motor de nuestra institución, y con esos ingresos pudimos mantener nuestra sede social y gran parte de nuestras actividades”.

Reconoció que “Además de la falta de gente para trabajar, tampoco tenemos forma de hacer el control del pase sanitario que ahora se exige en los eventos donde circula tanta gente”.

“Por otra parte, debemos tener en cuenta que la situación sanitaria con la pandemia puede hacer suspender actividades en cualquier momento, y en ese caso que haríamos con toda la materia prima que necesitamos para elaborar los productos que ofrecemos”.

Saluzzio aclaró que “la decisión es para 2022, pero anhelamos que vengan nuevas generaciones a tomar este trabajo y reeditar esta fiesta como para trabajar en la colectividad”.

“Lo que si pensamos hacer es ventas de pizzas para llevar porque esa es nuestra entrada principal y necesitamos recaudar para hacer frente a los gastos de limpieza, mantenimiento, pinturas, etc”, finalizó.