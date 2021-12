Un sacerdote resultó positivo a Coronavirus, por lo que se suspenden las celebraciones en varias Capillas

Estacion Plus Crespo

El párroco Rubén Schmidt dio a conocer que otro sacerdote de la Iglesia que dirige, contrajo la infección respiratoria, por lo que se rediseñó la planificación de celebraciones programadas para estas fechas especiales y el comienzo de año.

En tal sentido, el Padre Rubén contó a FM Estación Plus Crespo: "Al Padre Rodrigo le han hecho un hisopado, que dió positivo. Él se había sometido a la prueba en forma voluntaria y preventiva, ya que si bien no sentía síntomas, había estado días antes en una reunión con unos amigos y uno de ellos le avisó que había dado positivo. Ante ello, responsablemente fue a hisoparse. Se indicó la misma prueba para mí, ya que si bien cada uno tiene una vida bastante independiente dentro de la casa, compartimos algunos espacios. Tengo el resultado y a mí me dio negativo".

"Él está bien, no tiene un cuadro complicado, estuve hablando por teléfono y me manifestó sentirse bien", afirmó el sacerdote, llevando tranquilidad a los fieles que se preocuparon por la salud del religioso. Asimismo, agregó: "El Padre Rodrigo se fue a una casa aparte, para hacer el aislamiento total y yo voy a permanecer donde residimos, con todos los recaudos del caso".

Esta situación modifica la agenda de la Parroquia, sobre lo cual Rubén Schmidt explicó: "Se mantendrán las celebraciones en la Parroquia -que es nuestra sede-, con un protocolo particular y se suspenden las Misas previstas en todas las Capillas que dependen de nosotros. Para Navidad, yo había estado en la sede parroquial y el Padre Rodrigo en las Capillas, la idea era ahora hacer a la inversa, pero por esta situación de salud vamos a cambiar y centralizar".