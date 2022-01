En Entre Ríos no rige el Pase Sanitario para abordar un colectivo

Estacion Plus Crespo

Desde la cartera de Transporte de Entre Ríos se confirmó a FM Estación Plus Crespo, que "no rige en la provincia la exigencia del Pase Sanitario en el transporte público de pasajeros de media y larga distancia. Su implementación depende de la evaluación que el COES Provincial haga de la situación sanitaria y por el momento, no se ha expedido en ese sentido".

No obstante, si un entrerriano viaja a otros puntos del país, se puede encontrar con que en otras jurisdicciones demostrar tener el esquema completo de vacunación, sí es una obligación. Desde este jueves, rige el Pase Sanitario para el transporte de media y larga distancia dentro del territorio bonaerense. A modo de ejemplo, si un pasajero del interior del país hace escala en Buenos Aires para viajar a la costa atlántica para vacacionar, en Retiro le pedirán acreditar tener las primeras dos dosis colocadas contra el Covid-19. La obligatoriedad es para ómnibus que tengan procedencia y destino dentro de la provincia de Buenos Aires.

Desde diciembre pasado, La Rioja estableció la obligatoriedad de contar con Pase Sanitario para abordar un micro de media o larga distancia que tenga traza sobre esa provincia.