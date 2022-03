Vialidad realiza trabajos en Camino del Medio: "Solucionaría el problema que teníamos con el paso del agua", afirmó un productor

En la mañana de este 31 de marzo, una cuadrilla y maquinarias de Vialidad Provincial llegaron a Camino del Medio. Se espera que las tareas demanden el menor tiempo posible, aunque podrían extenderse a otras jornadas más.

Ricardo Unrrein, productor afincado en la zona, contó a FM Estación Plus Crespo: "Comenzaron a trabajar a la altura del primer arroyo que cruza a Camino del Medio, después de la segunda curva desde el ingreso. A raíz del paso del tiempo y del deterioro que presentó con las lluvias, un paso quedó con alto riesgo para poder transitarlo. Teníamos un pedido, que impulsamos desde hace un tiempo, para subsanar esos efectos de la erosión y hoy Vialidad está sacando los tubos de cemento que estaban caídos y poniendo dos tubos de zinc de 2 metros de diametro. Eso solucionaría el problema que teníamos con el paso del agua".

En cuanto a los desvíos temporarios, el productor sostuvo que "esta mañana generaron un paso por el costado, para el tránsito de vehículos livianos; pero lo que son provisiones de insumos a las granjas, tienen que dar la vuelta por Aldea San Rafael".

Ricardo Unrrein se manifestó con expectativas por otras tareas pendientes que se han gestionado: "Está pedido un puente como el de Aldea San Rafael, cuyas características están estudiadas y aprobadas por Hidráulica. Para realizarlo, falta que sea incluido en el presupuesto. También están apareciendo baches, después de la última lluvia, por lo que hemos enviado fotos y una nota desde la presidencia de Junta de Gobierno de Aldea San Rafael. Quizás se produzca un paliativo en estos días, ya que tenemos entendido que traerán material a la zona. Se necesitan entre 10 y 15 equipos de brosa".

Hace poco tiempo Estación Plus Crespo se hizo eco del reclamo de productores de la zona. En ese sentido, el productor Sergio Senger alzó la voz con un fuerte reclamo dirigido a las autoridades, ante una nueva situación. En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, explicó: "Estamos casi en vilo, quienes pertenecemos a la zona de Camino del Medio, conocido como 'el camino de la producción', ubicado al norte del acceso a Crespo. Estamos en inmediaciones a donde estaban las antigüas lagunas cloacales. Reconocemos que dentro de todo, se mantienen los caminos -los pozos se arreglan y se trabaja donde se hacen los pantanos y demás-; pero el problema que estamos teniendo es el puente. Está a casi 2 km de Crespo, por el Camino del Medio y se lo está llevando el agua. Tiene 8 filas de alcantarillas y la mitad de ellas, ya se las arrastró el cauce, y ahora con la erosión, estamos a punto de que se corte el paso. Es realmente preocupante, porque la producción que se saca por ese camino, no tiene otra entrada ni salida como para llegar a la ruta, a Crespo. Hacia San Rafael no hay buenos caminos y hacia Colonia Merou menos, por eso es la única vía que usamos y tenemos".

