Emotivo agradecimiento de jóvenes accidentados en uno de los accesos a Crespo

Dos jóvenes -de apellidos Akerman y Obispo-, son los ocupantes que viajaban en el automóvil que fue partícipe de un fuerte choque con una camioneta. Ya recuperados y desde su localidad, hicieron llegar a FM Estación Plus Crespo, un sentido mensaje: "Ya un poco más tranquilos, queremos agradecer a todos quienes estuvieron en este horrible momento que nos tocó atravesar. Primero a Dios, que puso su mano ahí sin dudas. A todo el personal médico y policial que nos socorrió, contuvo y ayudó en el lugar del accidente. A todos los médicos, enfermeros, terapistas, y todo el personal de la Clinica Parque de la ciudad de Crespo, por la excelente atención".

La imagen del vehículo con destrozos fronto-laterales, los lleva a revalorizar el hecho de estar vivos, al mismo tiempo que con ella asocian a una persona anónima -hasta el momento-, pero que tuvo una destacada actitud en esa circunstancia. En ese sentido, los accidentados expresaron: "No es por morbo, sino porque hubo una persona que paró en ese momento a ayudarnos, llamó a la policía y la ambulancia. Nos ofreció su auto, sillones para sentarnos y trató de tranquilizarnos. No sabemos ni su nombre, sólo que era un joven en un auto gris, quizás un Fiat Punto, no recordamos bien; pero tal vez le llegue esta publicación, reconozca el auto y se acuerde del hecho. Queremos que sepa que le estaremos eternamente agradecidos por el gran gesto que tuvo. Muchas gracias!!!!!".

El emotivo agradecimiento concluye al hacerse extensivo a "familia y amigos por estar siempre. En las buenas y en estas", sostuvieron los jóvenes de Basavilbaso.