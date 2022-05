Además de pagar la multa, cada infractor de tránsito deberá asistir a un Curso de Seguridad Vial

Es la nueva condición establecida en el municipio de Crespo. De no cumplirse, no se visará ni renovará la Licencia Única de Conducir.

En la reciente sesión del Honorable Concejo Deliberante, se aprobó por unanimidad el proyecto normativo que introduce esta modificación a las especificaciones vigentes para la obtención y/o renovación del carnet de conducir. Concejales de ambos bloques apoyaron con su voto la iniciativa, tendiente a fortalecer la concientización en seguridad vial. En pocos días más -una vez reglamentada y promulgado que sea el intrumento legal municipal-, comienza a regir en forma inmediata.

El concejal del Frente Crespo Nos Une, Damián Weiss, quien tuvo a su cargo la fundamentación del proyecto finalmente aprobado, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Hasta ahora, nuestra ordenanza vigente establecía que el municipio no le da trámite favorable a ningún expediente de Visación o Renovación de Licencia Única de Conducir, hasta tanto el infractor no haya efectivizado el pago de las multas que pudiere tener. Pero se llegó a la conclusión y estando de acuerdo ambos bloques, que se podía hacer algo más en la búsqueda de mejorar la calidad de conductores. Porque de hecho, el objetivo no es recaudar, sino sancionar y corregir una determinada conducta incorrecta, cometida en la vía pública. Es por eso que se agregó, que el infractor además deberá asistir al curso teórico-práctico de Educación Vial, que se brindará y coordinará desde la Oficina de Tránsito. También se comunicará la multa a los organismos provinciales y nacionales que correspondieren; pero para reparar la falta en el ámbito municipal, tendrá que complementar el pago con la realización del curso mencionado".

Ya sea durante un operativo o en forma individual en ocasión de transitar por las calles de la ciudad, la disposición es de aplicación para todo tipo de multas que se labren en la jurisdicción. "Se implementará en forma automática, e incluso el curso ya está diseñado", afirmó el edil y ejemplificó: "En el caso específico de una multa que se labre a una persona en Crespo, además de abonar el pago, deberá asistir a la Oficina de Tránsito e instruirse principalmente en relación a la falta que haya cometido. Igualmente, en el curso teórico-práctico se recuerdan diferentes custiones que hacen a las infracciones más comunes y de esa manera se refresca lo que establece la Ley 24.449. Apunta a concientizar y hacer hincapié en la responsabilidad vial que cada uno debe asumir".