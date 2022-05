Estas son las novedosas características que traerá el nuevo iPhone 14 Pro

Las actualizaciones y novedades para los celulares recientes de iPhone, y los que llegarán en un futuro próximo están a la orden del día.

Por tal motivo, la última actualización del sistema operativo desarrollado por Apple, iOS 16, incluirá la funcionalidad de pantalla siempre activa para los futuros lanzamientos de la marca, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, según el analista Mark Gurman para Europa Press.

Always On Display en dos modelos

Este modo de visualización, conocido como Always On Display (AOD), permite mantener la pantalla activa constantemente para mostrar algunos datos como la fecha, la hora, una determinada imagen o las notificaciones, tal como precisó TN.

Lo hace sin consumir excesiva energía del teléfono, ya que en los paneles OLED este modo solo utiliza los píxeles en pantalla que se necesitan para mostrar la información necesaria. El resto, los que no se utilizan, se mantienen apagados.

De acuerdo con la última edición de su boletín Power On, el analista de Bloomberg apunta a que el fabricante estadounidense planea presentar esta funcionalidad integrada en iOS 16, versión con la que funcionarán sus próximos iPhone.

En concreto, serán los modelos iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, con los nombres en clave D73 y D74, respectivamente, los que lleven de serie este modo de pantalla siempre activa o AOD, publicó ámbito.