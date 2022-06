Estacionamiento para bicicletas: comenzaron a instalarse los primeros dispositivos en el microcentro

Estacion Plus Crespo

Esta semana, cuadrillas municipales iniciaron las tareas de implementación de lo que serán los nuevos estacionamientos públicos de bicicletas. En relación a ello, el Secretario de Servicios Públicos, Juan Diego Elsesser, explicó a FM Estación Plus Crespo: "El uso de bicicletas es bastante importante en estos tiempos y no sólo lo advertimos sino que tratamos de priorizar que se emplee, por ser un medio de movilidad no contaminante y muy económio. Con la finalidad de que también tengan un orden en el circuito del microcentro, hemos comprado 30 estacionamientos de bicicleta de hormigón, a una empresa de María Grande, que se dedica a este tipo de dispositivos".

Poco a poco, los espacios destinados a tal fin se irán replicando, sobre lo cual el funcionario indicó: "Estamos colocando los primeros en San Martín casi Estrada. Está contiguo al de moto, el que se reduce un poco. La idea es colocar en más puntos de calle San Martín y uno en 25 de Mayo, frente al centro asistencial. Serán en total 8 estacionamientos, que tendrán su señaléctica y pintura vial correspondiente. Una vez que se evalúe el funcionamiento y la recepción que tengan, iremos analizando dónde más se pueden ir colocando un próximo stock que se adquiera".

En cuanto a la estructura en sí misma, el secretario municipal sostuvo que "es una barra de hormigón armado, el cual tiene una ranura para colocar la rueda delantera o trasera, en esa especie de carril. Además, tienen un calce en la parte inferior, que permite cruzar la cadena o linga, para darle la seguridad correspondiente. Adoptando estas medidas de prevención, quedan sujetos totalmente, porque el dispositivo de hormigón va atornillado al pavimento. Igualmente, cuando estén los estacionamientos terminados, vamos a difundir cómo utilizarlos".

Elsesser comentó que "el costo es económico para lo que es su incidencia en la vía pública, ya que tienen un valor de alrededor de $2.500 cada uno, y por cantidad se consigue mejor precio. En una primera instancia se adquirieron estos 30 y luego haremos una compra mayor".