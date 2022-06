Dificultad de conductores para cargar gasoil en Crespo

Para un buen número de usuarios resulta una complicación reponer gasoil por estos días, mientras que para otros la experiencia ha sido normal, y esa diferencia responde en principio, a la bandera petrolera proveedora, además de un incremento de demanda. Mientras algunas estaciones nunca sufrieron faltantes y siguen comercializando, otras acumulan días sin provisión.

FM Estación Plus Crespo hizo este domingo un relevamiento en la ciudad, pudiendo conocer que en Estación de Servicios Puma no se han registrado faltantes y el stock abastece la demanda sin inconvenientes; en Estación de Servicios YPF y Shell, no hay combustibles diesel desde este sábado y se repondrá en la jornada del lunes; y en Estación de Servicios Axion no cuentan con gasoil hace 4 días y desconocen la fecha de ingreso de un nuevo cupo.

Desde las expendedoras que este fin de semana agotaron su disponibilidad, señalaron como común denominador, que la demanda fue mayor en estos días, haciendo que no llegue a cubrirse sábado y domingo con la última provista. Asimismo, se advirtieron nuevos clientes en lo que fueron las últimas jornadas de suministro, ya que al terminarse en algunas estaciones, los conductores llegaban a otra estación diferente a la de carga habitual.