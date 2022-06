Turismo: 4,4 millones de personas se movilizaron y gastaron $55 millones

Los datos de CAME, indican que el turismo se duplicó con el registro de visitantes y excursionistas del último fin de semana largo en prepandemia.

El fin de semana largo del 17 al 20 de junio que unió la conmemoración del fallecimiento del General Martín de Güermes y el Día de la Bandera tuvo un movimiento de 4,4 millones de turistas y excursionistas, que recorrieron las más de 1.000 ciudades y que gastaron $55.070 millones, según lo destacado en turismo por la CAME.

Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la estadía media para este fin de semana XL fue de 3,3 días, similar a Semana Santa, y el gasto diario per cápita saltó a $6.524.



En este fin de semana extra largo, unos 2,3 millones de turistas desembolsaron $50.048,5 millones el fin de semana, incluyendo hospedaje, transporte, comida y otros gastos. A los turistas se agregaron 2,1 millones de excursionistas que viajaron por el día a localidades cercanas para actividades de ocio, recreación, deportes, recitales, festejos patrios y encuentros familiares.

Desde CAME apuntaron que “el fin de semana podría haber sido mejor sin los problemas de desabastecimiento de combustibles, que desalentaron a muchas familias a viajar por temor a quedarse varados”.

“En esta fecha tuvo mucha incidencia los encuentros por el Día del Padre. Así, los excursionistas abonaron en promedio $2.400 cada uno, sumando un gasto total de $5.021,3 millones, que a precios constantes resultó 21,3% mayor al mismo fin de semana de 2019”, indicó el reporte de CAME.

En comparación con junio de 2019, que sólo tuvo 3 días, en este fin de semana se movilizaron 148,1% más de turistas, 94,2% más de excursionistas, mientras que la estadía promedio aumentó 32%. El gasto diario subió 386,9%, impulsado por la inflación, "pero también por la mayor predisposición de los viajeros a destinar ahorros a ocio y recreación". A precios constantes, el gasto diario se incrementó un 35,4%.

En este fin de semana largo se desarrollaron eventos como el Foro Nacional de Turismo, con 1.500 participantes del país en Termas de Río Hondo o el Desfile Gaucho en Salta que convocó a 7.000 gauchos de todos los rincones de la Argentina.

CAME señala que una de las causas de este gran movimiento es que "las ciudades, junto con sus provincias, cada vez invierten más recursos en generar identidad mediante estos eventos, que tienen alto impacto económico y a la vez le ofrecen opciones recreativas a los habitantes que no viajan".

Además, se abrieron los centros de esquí que se encontraban con nieve, que fue aprovechado por todas las provincias de la Patagonia y Cuyo. El Cerro Catedral en Bariloche fue uno de los más concurridos, abrió con nuevas propuestas y precios promocionales. Lo mismo Las Leñas y Los Puquios en Mendoza, tuvieron ocupación plena con descuentos de hasta 25% para los turistas que se alojaron en Malargüe.

El tiempo acompañó a los turistas durante el fin de semana, con sol y temperaturas que promediaron los 10 grados en horarios del mediodía, con vientos fuertes en las zonas costeras en algunos momentos del día.

Los destinos más visitados en el fin de semana largo de junio

Los destinos del norte argentino y el Litoral tuvieron altísima afluencia, donde se destacaron Cafayate y Quebrada de Humahuaca en Salta, Termas de Río Hondo (Santiago del Estero), Puerto Iguazú (Misiones), Iberá (Corrientes), Rosario (Santa Fe) y Colón (Entre Ríos).

Se informó oficialmente que a Entre Ríos, por el fin de semana largo, ingresaron más de 80.000 vehículos con visitantes.

En la región cuyana se destacaron las ciudades de Mendoza, San Juan, Merlo y Potrero de los Funes en San Luis. En Córdoba, Villa Carlos Paz, Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano. Y en la zona bonaerense, Tandil, Mar del Plata y Pinamar. En la Patagonia sobresalieron Bariloche, San Martín de los Andes, Puerto Madryn, El Calafate y Ushuaia.

Un aspecto a destacar es que Aerolíneas Argentinas tuvo 250 salidas diarias desde el jueves, con una ocupación del 87% y más de 300.000 pasajeros trasladados. Los destinos con más vuelos fueron Córdoba, Iguazú, Mendoza, Bariloche, Salta, Ushuaia, Tucumán, Neuquén, El Calafate y Comodoro Rivadavia, localidades que concentraron el 56% de los pasajeros.

UNO