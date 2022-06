Concejales piden a Transporte regularidad y mejores prestaciones de los ómnibus entre Crespo y Paraná

El Concejo Deliberante de Crespo recibió una nota por parte de un grupo de estudiantes universitarios, procupados por la modalidad de prestación del servicio de transporte de pasajeros. Mantuvieron una reunión y como consecuencia de ello, este jueves se aprobó un proyecto de Comunicación dirigido a la Secretaría de Transporte de Entre Ríos. El instrumento público -al que accedió FM Estación Plus Crespo- solicita a la cartera provincial "que arbitre los medios necesarios para regularizar y en lo posible, mejorar la prestación del servicio de transporte público entre la ciudad de Crespo y Paraná".

A instancias de la fundamentación, la concejal Elina Ruda manifestó: "Recibimos a estudiantes universitarios que se tienen que trasladar a Paraná y su reclamo reside en dos puntos bien claros: la dificultades que les generan las frecuencias, que impiden que muchas veces puedan tomar -sobre todo- los colectivos de regreso, como el de las 23:00. Si bien están establecidos y regulados, esos horarios existen, pero viene sucediendo que a veces los colectivos no salen y ellos se quedan varados en Paraná; se suspende o no está habilitada la compra del boleto; y eso genera muchas consecuencias, desde la inseguridad de quedarse varados en Paraná hasta la dificultad económica que implica subsanar esa cuestión, como tomarse un remis o tener que conseguir alguna opción para volver a acercarse a nuestra ciudad. Y por otro lado, la complejidad que tienen para acceder al boleto universitario. No tenemos la facultad como municipio de generar un boleto estudiantil y tampoco podemos instar a las empresas a que cumplan con lo que se han comprometido -respecto de los horarios y la venta de pasajes-. Pero no podemos hacer ajenos a este problema, que tomó estado público, y está poniendo en jaque la posibilidad de que muchos alumnos puedan continuar con sus estudios universitarios. Algunos son becados y otros no".

En cuanto al espíritu de la Comunicación sancionada, Ruda sostuvo que "viene a acompañar el planteo de los estudiantes, generar visibilidad de la situación y como no está en nuestras facultades resolver la parte más compleja de este proyecto, nos dirigimos al Ejecutivo Provincial -y a través de ellos a la Secretaría de Transporte-, para que intervenga en estas dos situaciones, como para acercarnos a una solución. Sabemos que las empresas están con dificultades, no somos ajenos a eso. La pandemia produjo mucha crisis en este sector, pero es importante poder encontrar la manera de trasladar a estos estudiantes, porque nos importa que puedan continuar con sus carreras".