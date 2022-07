Rescate histórico crespense: El recordado Bar Avenida ya tiene su tema musical

Estación Plus Crespo

El Bar Avenida o Bar Gadea se encontraba ubicado en la esquina de San Martin e Independencia de Crespo. Fue lugar de encuentro durante varias décadas y se lo conocia como “La esquina que nunca duerme”, ya que el lugar permanecía abierto de martes a domingos durante las 24 Hs.

Ariel Brambilla, autor del tema, reseñó a FM Estación Plus Crespo “Para mí es una satisfacción enorme, esto surge de las reuniones de amigos y de lo que a mí me gusta. Gracias a Dios yo alcancé a conocer Bar Avenida en sus últimos tiempos. Yo conocí la última parte de esa historia, ya que el bar cerró en el 2003. En aquellos años comencé a vivir y disfrutar de ese ambiente, que a mí me gusta mucho”.

Reseñó “Entre tantas cosas que he vivido comencé a escribir hace bastante tiempo una canción para Gadea. Uno trata de rescatar historias y fundamentalmente de lo que está en la sociedad. Así empezamos a ensamblar letra y música y pudimos terminar este material”.

El músico detalló que “Tantas anécdotas e historias me han contado sobre lo que ha pasado o de personas que frecuentaban el bar, que es imposible poner todo en una letra.

Entrevista a Ariel Brambilla: autor del tema:

Foto de portada: Archivo fotografico de Jorge Yung