El Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná pone sus expectativas en el 5 de agosto

Tras conocerse la decisión de Cencosud de mantener la marca, evitando así el cierre de puertas de supermercado Vea -Sucursal Paraná-, el secretario general del Sindicato Empleados de Comercio de Paraná, expresó a FM Estación Plus Crespo "el anuncio de la empresa contempla aspectos que habían sido planteados durante las negociaciones, aunque no sabemos los pormenores, ya que tenemos nueva audiencia el 5 de agosto. Esta decisión anunciada no interrumpe la conciliación obligatoria y esa fecha de encuentro sigue vigente".

El sindicalista sostuvo "no confirmo ni descarto", en relación al comunicado empresarial, dando cuenta que tomó conocimiento a través de los medios de comunicación.

La postura de Cencosud aleja las intenciones de compra-venta de otros inversores, opción que en algún momento se barajó desde los sectores afines al conflicto laboral.

