La vacuna pediátrica llega a Entre Ríos a fin de mes

La vacunación contra el covid en niños de 6 meses a 5 años con vacunas del laboratorio Moderna comenzará en la provincia a partir de los primeros días de agosto. Así lo confirmó a El Diario, el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti.

La vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en niñas y niños de 6 meses a 5 años con vacunas del laboratorio Moderna cuenta con la recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), y el apoyo de las sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

La semana pasada llegó al país el primer cargamento con 2.744.400 dosis de vacuna contra la COVID-19 del laboratorio Moderna que serán aplicadas en población pediátrica de 6 meses a 5 años, tanto para iniciar y completar esquemas en niñas y niños de 6 meses a los 2 años 11 meses y 29 días, como para el inicio o la aplicación de refuerzos en la población de 3 y 4 años.

Itinerantes

En el territorio provincial, el programa de vacunación se viene dando con postas itinerantes en espacios públicos, además de hospitales y centro de salud.

“Nos está dando mejores resultados hacer jornadas itinerantes que los puestos fijos. Si bien los centros de salud de la provincia tienen stock de vacunas para hacer refuerzos y demás, hoy nos está resultando bueno en cantidad de vacunados hacer esto que estamos haciendo: ir a una plaza, a un club. Estuvimos en la peatonal y aplicamos 300 vacunas, mientras que en la Escuela Hogar estábamos con 20 o 30 por día.

En el Hospital de la Baxada que se vacuna todos los días de 8 a 10 va muy poca gente. Estuvimos en la costanera con un puesto fijo durante las dos semanas de vacaciones. También en Parque Gazzano se vacunaron 300 personas. Se mantienen las postas abiertas para que las personas se hagan mayormente el refuerzo”, remarcó Bachetti.

—¿El refuerzo se aplica después de 4 meses de aplicada la tercera dosis?

—Exactamente. Mayores de 18 años tienen dos refuerzos, cada cuatro meses. Entre 12 y 17 tienen habilitado un refuerzo. Ahora, cuando llegue la nueva formulación pediátrica de Moderna vamos a agregar a los de 3 y 4 años para refuerzo.

—¿Cuándo llegan esas dosis de Moderna?

—Nos confirmaron que el 29 llegarían a la provincia. Ya hicimos los documentos normativos y están los equipos de vacunación. Así que la idea es arrancar el 1 de agosto con la vacunación de los chicos de 6 meses en adelante. Los chicos desde 6 meses a dos años solamente tienen indicado el primer esquema. Se va a hacer en vacunatorios de los efectores. En eso vamos a indicar a toda la provincia que solo se haga en los vacunatorios de centros de salud. Primero por la sensibilidad del grupo, porque son bebés lactantes y la pericia la tienen ahí. Son vacunadores son los que están acostumbrados a eso. No vamos a vacunar a un bebé en una plaza, esa es la premisa. Por una cuestión también de la vacuna que tiene otras características.

—¿La de Moderna es la única vacuna habilitada?

—Para esta edad, sí. Es la única que habilitó y tiene informe positivo con los datos de vacunación que presentó Moderna a la FDA de los Estados Unidos. El grupo de chico tiene otro contexto en sí. Ha sido menos golpeado en los riesgos individuales. Si bien cualquier persona está en riesgo de padecer covid, no ataca como en otras edades, no hace casos graves. Lo que sí, en la vacunación general sí suma que los chicos estén vacunados porque disminuye la transmisión y se llega también a los chicos que tal vez tiene un riesgo particular y podrían tener una complicación. Cuando se vacuna masivamente a chicos es

no solo para defenderlos de la enfermedad sino también disminuir la propagación de la enfermedad. La indicación que vamos a tener es que se vacune en los efectores públicos que tienen vacunatorios habilitados. Obviamente, cada vacunatorio puede llegar a tener algunos horarios según la dinámica del efector. Cada uno puede tener su organización interna, tal vez no sea todos los días o en horarios determinados. En esos casos se debe consultar en cada efector.

El combo invernal con la gripe

Aunque los números de las estadísticas de casos de covid son incomparablemente menores que el año pasado o en 2020, cuando no había vacunas o muy pocos vacunados, en las últimas semana han aumentado debido a las bajas temperaturas.

“Los datos se toman semanalmente a diferencia de antes que se hacía todos los días”, aclara Bachetti.

“Sí han aumentado los casos en las últimas semanas. Pero hay dos situaciones. Primero, que no pasó en los inviernos anteriores, el covid está hoy mezclado con la gripe, con los virus respiratorios estacionales.

Si a eso se le suma que ya no hay un mecanismo de hisopados para diagnóstico que estaba en todos lados, pero claramente la mayoría era covid. Hoy puede ser cualquier cosa. Si bien aumentan los casos semanales en los informes que presenta Epidemiología, está mezclado con otros cuadros respiratorios.

Además, los cuidados han cambiado, ya no todo el mundo anda con barbijo. Los casos de Covid han aumentado pero en un contexto de muchas enfermedades respiratorias”.

—¿Qué se recomienda en cuanto a medidas de prevención? ¿Se debe hisopar?

—Hoy el hisoparse o no termina siendo una cuestión personal a la hora de evaluar riesgos. Antes, alguien se presentaba en una guardia con síntomas y lo hisopaban. Hoy lo hacen si es mayor de 60 años, o tienen problemas cardiovasculares. Se mira también el esquema de vacunación. El impacto en terapia es mucho menor en relación a casos graves. En cualquier enfermedad recomendamos la atención de un profesional para evaluar otras cuestiones o complicaciones. Seguimos manteniendo las recomendaciones de autocuidado, como el uso de barbijo en lugares cerrados, el distanciamiento, airear los ambientes.

—¿Las medidas de prevención se mantienen?

—Seguimos recomendando no mandar los chicos al colegio cuando están con síntomas. En realidad volvimos a la normalidad de lo que fue siempre la época invernal. Tuvimos el invierno 2020 y el 2021 prácticamente sin la circulación de otras enfermedades. Ni hablar en pediatría, que en 2020 no tuvieron clases hubo muy poca circulación de otros virus. Este año vino todo junto. Impactan mucho las temperaturas. Es como un segundo invierno, porque en otoño fue el primer invierno. Hace mucho que no teníamos tantos días corridos con bajas temperaturas.