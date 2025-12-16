Salud provincial advierte que son falsos los llamados a inscripción por vacunas contra el sarampión

Actividades acuáticas para jóvenes y adultos en el polideportivo de Seguí
El Ministerio de Salud de Entre Ríos informó que no está implementando llamadas telefónicas solicitando la inscripción a vacunación contra el sarampión.Entre Ríos16 de diciembre de 2025
La aclaración se hizo ante nuevos intentos de engaños a la población entrerriana. Por consultas o dudas, recomendó concurrir al centro de salud u hospital más cercano o comunicarse a través de las vías oficiales.
La cartera sanitaria apuntó que tampoco se requiere, por escrito, inspección a comercios o casas de familia por monitoreos epidemiológicos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).
En los últimos días se detectaron dos nuevas modalidades de intento de estafa en la provincia, con la fachada de acciones de salud pública. Frente a esto, la cartera sanitaria aclara que bajo ninguna circunstancia está implementando la inscripción telefónica para la vacunación anti-sarampionosa. Y tampoco el Ministerio de Salud de la Nación está notificando por escrito para intimar a un monitoreo epidemiológico de IRA.
Cabe destacar que los equipos de salud no están requiriendo, por teléfono o Whatsapp, inscripción a ninguna vacuna del calendario nacional; ni solicitan -por escrito- el ingreso a domicilios o comercios para la realización de hisopados nasofaríngeos para la detección de posibles infecciones respiratorias agudas.
Las autoridades sanitarias recomiendan recurrir a las fuentes oficiales de información, sobre todo teniendo en cuenta que, ante los casos registrados de sarampión, se requiere reforzar la vacunación; especialmente en niños, quienes representan el grupo más vulnerable frente a esta enfermedad.
Por consultas o dudas, los entrerrianos deben acercarse al centro de salud u hospital más cercano, o bien, comunicarse a través de las vías oficiales de los establecimientos sanitarios o del Ministerio de Salud.
