Plus en Vivo

Actividades acuáticas para jóvenes y adultos en el polideportivo de Seguí

El municipio de Seguí continúa sumando propuestas orientadas a promover hábitos saludables en la comunidad.

Entre Ríos15 de diciembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Segui natatorios

Esta actividad es muy completa, ya que mejora la capacidad cardiovascular, ayuda a la flexibilidad y contribuye al bienestar de los participantes en un ambiente divertido y refrescante.

Por su parte la colonia de adultos mayores se está desarrollando con gran participación en el Complejo Polideportivo Municipal.

La propuesta ofrece actividades recreativas, deportivas y de integración destinadas a promover un verano activo y saludable para los participantes.

Las actividades son coordinadas por el Centro de Educación Física N° 34 y el Municipio.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
juramento-Jacob

Frigerio puso en funciones a Jacob y Cuenca

Estación Plus Crespo
Entre Ríos12 de diciembre de 2025

El gobernador Rogelio Frigerio puso en funciones este viernes a los nuevos titulares del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios y del Consejo General de Educación (CGE), Hernán Daniel Jacob y Carlos Cuenca. Con estas designaciones, se completa una transición en áreas clave del Ejecutivo provincial

Más visto hoy en Estación Plus
Cultural local

Copa Entre Ríos: Cultural fue el único equipo crespense que ganó en el debut

Estación Plus Crespo
Deportes14 de diciembre de 2025

Este domingo 14 de diciembre se disputó la primera fecha de la Copa Entre Ríos, certamen organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol, con participación de equipos de distintos puntos de la provincia. En el arranque del torneo, Cultural fue el único de los tres representantes de Crespo que logró sumar de a tres.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo