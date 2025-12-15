Actividades acuáticas para jóvenes y adultos en el polideportivo de Seguí

Estación Plus CrespoCrespo13 de diciembre de 2025
Los hechos fueron cometidos en una misma zona y con poco tiempo de diferencia. Comisaría Crespo los resolvió dentro de las primeras 24 horas de acaecidos. Autor y partícipe a disposición de la Justicia, tras acertiva y celérica investigación.
Estación Plus CrespoCrespo13 de diciembre de 2025
En la noche apertura de la edición 2025, el Intendente Marcelo Cerutti recibió a la Vicegobernadora Alicia Aluani, quien afirmó: "Hoy Crespo enciende mucho más que luces, enciende encuentro, comunidad, cercanía, creatividad y oportunidades".
Estación Plus CrespoCrespo14 de diciembre de 2025
Al menos dos personas judicializaron un amedrentamiento calificado. Una pronta llegada de la Policía crespense, descomprimió el ambiente de incidentes.
Estación Plus CrespoDeportes14 de diciembre de 2025
Este domingo 14 de diciembre se disputó la primera fecha de la Copa Entre Ríos, certamen organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol, con participación de equipos de distintos puntos de la provincia. En el arranque del torneo, Cultural fue el único de los tres representantes de Crespo que logró sumar de a tres.