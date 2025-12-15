Actividades acuáticas para jóvenes y adultos en el polideportivo de Seguí

Esta actividad es muy completa, ya que mejora la capacidad cardiovascular, ayuda a la flexibilidad y contribuye al bienestar de los participantes en un ambiente divertido y refrescante.

Por su parte la colonia de adultos mayores se está desarrollando con gran participación en el Complejo Polideportivo Municipal.

La propuesta ofrece actividades recreativas, deportivas y de integración destinadas a promover un verano activo y saludable para los participantes.

Las actividades son coordinadas por el Centro de Educación Física N° 34 y el Municipio.