Piden al municipio reubicar y restaurar el avión militar emplazado en el acceso a Crespo

A escasos metros del acceso principal a Crespo, dentro de un predio privado ubicado a la vera de Ruta Nacional Nº 12, se encuentra emplazada una aeronave militar. Con el objetivo de revalorizarla y rescatar lo que significa en términos históricos, sociales y que hacen a la cultura general, el Prof. Claudio Schulz, pidió a la Municipalidad de Crespo su reubicación. Lo hizo a través de una nota elevada al Honorable Concejo Deliberante.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, Claudio Schulz resaltó los motivos que convierten en "valiosa" la pieza militar: "La aeronave en cuestión es un avión “IA-50 GUARANÍ II", un avión bimotor, de construcción nacional que fue concebido para cubrir el sector de transporte liviano argentino. De hecho, fue el último avión de transporte fabricado en serie por la Fábrica Militar de Aviones, en Córdoba. Cuenta con características comparables a la de aviones extranjeros de su categoría, siendo la primera aeronave de diseño latinoamericano que cruzó el océano Atlántico; el primer avión latinoamericano expuesto en el salón internacional Le Bourgeten Francia y el primero diseñado y fabricado en nuestro país que aterrizó en las Islas Malvinas, en febrero de 1973. Se construyeron un total de 35 unidades, a partir de 1963, que tuvieron 3 versiones destinadas a la Fuerza Aérea Argentina: para transporte de personal -que es justamente la versión que tenemos ubicada en Crespo-, otra versión para relevamiento fotográfico y una de verificación de radio-ayuda".

"El Guaraní II participó en la Guerra de Malvinas, integrando el Escuadrón Fénix, cuya organización estuvo a cargo principalmente de nuestro héroe local: Juan José Falconier. La mayoría de la dotación de estos aviones -unos 16 aparatos-, estuvo destinada durante cuarenta años a la II Brigada Aérea situada en la Ciudad de Paraná", apuntó Claudio Schulz y agregó: "Formó parte de la flota de aviones de otras fuerzas y organismos del Estado, tales como la Armada Argentina, el Ministerio de Bienestar Social, el Servicio Penitenciario Federal, La Policía Federal Argentina y distintas gobernaciones. Integraron el patrimonio de la empresa 'Líneas Aéreas Privadas de Entre Ríos', empresa que finalmente adoptara la Razón Social LAER (Línea Aérea de Entre Ríos), adquiriendo dos aviones de este tipo y operándolos hasta su baja en 1992".

El profesor recordó que "un Guaraní se estrelló la noche del 1º de octubre de 1993, en cercanías a nuestra localidad, siendo -según la información que se ha podido recabar-, el único avión de este tipo que sufrió un evento de dichas características".

Resaltando el presente y la trayectoria de la aeronave, mencionó: "Hay un especialista en estas aeronaves, que es el Sr. Carlos Arturo Ay -editor del sitio web “Gaceta Aeronáutica” y que hace poco editó una monografía dedicada a estos aviones-, que da cuenta de que desde la desactivación del último ejemplar en servicio, la cantidad total de estos aviones es de aproximadamente un 50%, estando muchos de ellos en condiciones deplorables. Hablamos de unas 17 aeronaves, de un total de 35 ejemplares construidos. Sólo cuatro de ellos se conservan en buenas condiciones de mantenimiento y bajo techo. Otros siete sobreviven con distintos grados de deterioro, como lo es el caso del que se encuentra ubicado en Crespo, y las seis restantes están incompletos, muy maltratados o directamente abandonados a su suerte. Carlos Ay me suministró además, datos específicos de la aeronave a la que nos referimos: lleva el número de serie C/N 09, su fecha de fabricación es Septiembre de 1967 y en 1996 se la llevó a la configuración "Guaraní Mejorado", operando en todo su historial en configuración interior de 12 plazas. Operó en la I Brigada Aérea de El Palomar entre 1967 y1981, en la II Brigada Aérea de Paraná en 1981, nuevamente en la I Brigada Aérea entre 1981 y 1986; y termina operando en Paraná entre 1987 y 1998, año en el cual fue desactivado y almacenado en la misma hasta el año 2002, donde sufre un cambio de matrícula y es cedida a la Municipalidad de Crespo, luego de haber sido gestionada por el ciudadano Isabelino Martínez, para ser ubicada y exhibida en nuestra localidad. Por alguna razón, termina en un predio que al día de hoy es privado y en un evidente y avanzado estado de abandono y deterioro generalizado".

Schulz destacó un hecho más: "Lo que pocos conocen y que lo hace único e irreemplazable, es que es la única pieza de aviación en su tipo, que estando en servicio en la II Brigada Aérea de Paraná, realizó un vuelo presidencial, portando en ese momento la matrícula T-117 -modificada posteriormente a T-118 al momento de proceder a su baja de servicio-, trasladando al entonces Presidente de la Nación Argentina Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery hasta la ciudad de Chascomús, luego de haber finalizado el acto por el 9 de Julio de 1988. Casualidad del destino o no, la aeronave hoy se encuentra ubicada a unos 150 metros del accesoque lleva el nombre de este mandatario nacional".

Claudio Schulz sostuvo que "no tengo definido cuál sería el lugar específico para que sea emplazado, obviamente debe ser un espacio público y que se fomente su paso o visita para conocerlo. Entiendo que el equipo municipal podrá definir mejor cuál puede ser el mejor espacio". Continuando con esa línea de pensamiento, expresó: "Hay que destacar que el sentido del emplazamiento de estas aeronaves en diversos sectores públicos de la provincia y del país, obedece a la necesidad de poner las mismas en exhibición a disposición de la población, a fin de poder ser reconocidas y apreciadas por parte de todos los ciudadanos, como auténticos monumentos de piezas históricas de la aviación argentina, bajo la tutela de los distintos Municipios que han tenido el honor de ser receptores de las mismas. Al haber quedado la aeronave en cuestión ubicada dentro de un predio privado, imposibilitando el acceso a la ciudadanía y ante el estado de abandono y deterioro de la misma, corresponde al Estado Municipal llevar a cabo las acciones necesarias tendientes a su recuperación, puesta en valor y reubicación a fin de ser preservada como pieza histórica de la industria aeronáutica nacional -de las que, como dijimos, quedan muy pocas-, y poder ser accesible para todos los ciudadanos, siendo este año una ocasión especial al respecto, al cumplirse el día 10 de agosto los 110 años de la creación de la Fuerza Aérea Argentina".

"El Guaraní ubicado en nuestra localidad no es sólo un pedazo de metal, que si no se interviene será sólo chatarra", afirmó el profesor y se explayó: "Es un símbolo de muchas cosas, pero especialmente del fruto de nuestra industria aeronáutica, junto al Pulqui, el Huanquero, el Pucará y el Pampa, entre otros".

El IA-50 GUARANÍ II podría tener una especial vinculación con la carrera militar de uno de los Héroes de Malvinas crespenses: "No he podido comprobarlo, pero he pedido a gente conocida de Paraná que me investigue algo: cruzando la historia personal de Juan José Falconier y la de este avión, es posible que él lo haya piloteado, ya que en 1981 el avión estaba en Paraná y Falconier estaba en Argentina haciendo el Curso de Estado Mayor 1, donde asciende a Mayor. Un parde años antes había estado en Estados Unidos haciendo el curso de Learjet -que es el avión con el que pierde la vida en Malvinas- y el curso de aerofotografía, por lo que es muy probable que sus historias se hayan cruzado en esa época. Pero es algo que aún me resta investigar", anticipó.

Con la expectativa de que la petición sea prontamente tratada en comisión y oportunamente se arbitren las medidas para un nuevo emplazamiento, Claudio Schulz reflexionó: "Muchos dirán que hay cosas más importantes que hacer. Quizá sí y quizá no. Esto se trata de mantener viva la historia, para nosotros y para nuestra posteridad. Creo que la Municipalidad de Crespo cuenta con un presupuesto con el que tranquilamente se puede encarar esto. Además, contamos con empresarios que seguramente van a querer colaborar con recursos o con maquinaria para su traslado, y encima contamos con personal especializado aquí cerquita, en la Segunda Brigada Aérea, donde el avión pasó sus últimos años. Sólo falta que el Señor Intendente, así como una vez tomó la decisión de emplazarlo donde hoy se encuentra, hoy tome la decisión de recuperarlo, ponerlo en valor y ubicarlo donde corresponde: en un espacio público", concluyó.