El Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos se expresó sobre la implementación del Sistema de Scoring

Estación Plus Crespo

Este miércoles 3 de agosto es la fecha establecida a nivel nacional para la puesta en vigencia del Sistema Scoring. Si bien se venía anunciando la posible aplicación, lo cierto es que a partir de esta jornada, las provincias activarán el proceso que lleve a efectivizar el mecanismo. Al respecto, el coordinador del Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos, Luis Hartmann, confirmó a FM Estación Plus Crespo: "El Scoring es un sistema de puntaje, mediante el cual se le asigna un cupo total a cada conductor y a partir de allí, se le descuentan puntos por cada infracción que cometa. Una vez agotados, rigen sanciones importantes por un tiempo. Todas las provincias ya se han puesto de acuerdo para unificar la escala de puntos a descontar, por ejemplo, por cruzar un semáforo en rojo se descontará la misma cantidad de unidades si ocurre en Entre Ríos, en Jujuy, Buenos Aires o Tierra del Fuego".

¿Desde cuándo?

El funcionario explicó que "si bien Entre Ríos ha firmado el convenio de acuerdo para la implementación del Sistema de Scoring a nivel nacional, todavía no está implementado. Tendrá una cierta demora en ésta y otras provincias, porque antes hay que completar el circuito de emisión de Licencia Únicas de Conducir a través de los municipios. Estamos rondando un poco más del 80% de funcionalidad y trabajando para lograr la totalidad. No son muchas las localidades que faltan, ya que Federación, Colón, María Grande, Hasenakmp, Seguí y otras más que restaban, ya han hecho convenios para incorporarse".

Hartmann confirmó que "más tarde o más temprano, el Scoring es un sistema que ha llegado al país para quedarse y pronto estará activo en Entre Ríos".

¿Deben adherir las Municipalidades?

El coordinador del Observatorio Vial de la provincia, manifestó que "se stá evaluando y dependerá del instrumento de implementación, porque se supone que al contar una persona con una Licencia Única de Conducir, al cometer una infracción de tránsito, se ingresa al sistema que es nacional. Si la información se descarga en un mismo canal, se entiende que en forma automática va a descontar los puntos". Ello descartaría que un conductor se vea beneficiado en la no quita de puntos si cometiera faltas en jurisdicciones no adheridas. De hecho, Hartmann agregó: "Es probable que sea una medida generalizada, ya que la idea es que todo el país funcione de la misma manera. Se tiene que terminar de cerrar en Entre Ríos cómo será la implementación, pero la intención es que no haya zonas grises, sino que el territorio tenga un criterio unificado".