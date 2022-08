Dominga Ayala de Almada presentará su libro a orillas del Paraná

Dominga Ayala de Almada, la mujer por la que la Comisión Permanente de Homenajes de la provincia de Entre Ríos declaró el 8 de octubre -fecha de su nacimiento- como el Día de la Madre Costera, está pronta a presentar una producción autobiográfica. Será este sábado 13 de agosto, a las 11:00, en el comedor Natividad de Puerto Sánchez.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Dominga anticipó: "Nací en el año 1932, en Colón y vivíamos en una isla -frente a Paysandú-, donde con los vientos se hacían crecientes y era frecuente tener que abandonar todo, porque se inundaba hasta la ciudad de Colón, que estaba a dos leguas. Prefectura nos auxiliaba y contenía hasta la bajante y ahí volvíamos. Un poco cansados de eso, un día mis padres decidieron venir a la costa del Paraná, porque se podía vivir de la pesca y estar en zona alta. Fue así que en 1940, emprendimos un viaje que duró 2 meses y 7 días. Pasamos toda clase de peripecias, pero gracias a Dios llegamos a Paraná. De eso se trata el libro, del viaje y la llegada a Puerto Sánchez, lo que conocí de la navegación, el modo de vida, la flora, la fauna".

El impulso que la inspiró a volcar su experiencia de vida en un texto literario, nació precisamente en otra actitud destacable de la historia de vida de Dominga: "Mi esposo falleció en 1986, y mi hijo de 14 años, me pidió irse a Prefectura a Buenos Aires. Como quedé sola, me inscribí en un Programa de Educación para Adultos y así tuve la acreditación de Primaria completa. Mi maestro me decía que por las viviencias que tenía, podía ser un rescate cultural y siguiendo sus consejos, a todo lo atesorado en mi mente lo fuí volcando en papelitos, notas y cuadernitos. Con la pandemia, me cansé de hacer costura y cositas así, junte todo lo que tenía y me puse a escribir. Conocí a la gente de '170 escalones' de Paraná, que me hicieron un cuadernillo y por esa linda amistad, les dije que me gustaría hacer un libro".

"Es un orgullo para mí, venir de un lugar agreste y llegar al mundo de las letras de esta manera", dijo la reconocida señora, hoy radicada en esta ciudad: "A Puerto Sánchez llegué con 8 años. Ya en el 2016, me vine a Crespo. Andaba con algunos problemas de salud y mi hijo con mi nuera Inés, me invitó a venirme. En este tiempo, estuve en dos oportunidades yendo a Paraná, pero casi no he vuelto a Puerto Sánchez. Sí recorrí varias escuelas, me piden mucho la historia del Gurisito Costero, hacemos trabajitos muy interesantes".

Dominga Ayala vda. de Almada, disfruta de su presente, en el que transmite a las nuevas generaciones anécdotas cargadas de aportes culturales: "Tengo muchos recuerdos escritos. He tenido una vida linda, de trabajo, de sacrificio, pero linda. Conocí mucha gente linda de la cultura. Recuerdo un chupín que hicimos con Víctor Hugo Morales, que a través de 170 escalones se pusieron en contacto y le hicieron llegar mi libro. He intercambiado muchos conocimientos con un montón de personalidades, con don Linares Cardozo estrechamos una amistad que me ha nutrido mucho. Tengo muchísimas cosas escritas, esto ahora es un poquito de mis viviencias".