Club Unión cumplió 72 años y se prepara para una cena show

Estación Plus Crespo

Cada año, las autoridades de Club Atlético Unión se congregan en la sede para celebrar simbólicamente el cumpleaños de la entidad. Siguiendo esa tradición, este jueves por la noche se hizo lo propio, siendo el encuentro un momento de alegría, recuerdos y buenos deseos.

El presidente, Walter García, en su calidad de anfitrión manifestó: "Quiero agradecer la presencia de las autoridades municipales y de cada uno que nos acompaña esta noche. Estamos cumpliendo un año más, orgullosos de estar al frente de esta institución tan grande. En momentos en los que cuesta crecer, tenemos la suerte de decir que después de la pandemia, se han sumado disciplinas, más deportistas nos eligen y se multiplica la gente que trabaja en las subcomisones. Estamos muy agradecidos con lo que hacen día a día".

En términos similares se expresó la vicepresidenta, Mariela Heinze: "Nos estamos preparando con muchas ganas para reunirnos a festejar este 3 de septiembre, después de tres años que no podíamos hacer la fiesta que nos caracteriza. Tenemos disponibles aún algunas tarjetas e invitamos a quienes quieran sumarse".

"Seguimos trabajando también en la venta de nuestro Bingo, hay disponibles", dijo Heinze y agregó: "A la fecha hemos vendido 248 números y esperamos reforzar las ventas en esta tercera edición. La experiencia nos indica que en los últimos meses se vende mucho y ojalá así suceda también esta vez".

Asimismo, la directiva indicó que "se está apuntando a reforzar la campaña para promover que las familias se asocien. Tenemos 12 disciplinas, con mucho cupo y asistencia cada una. La institución necesita de la colaboración de las familias y estamos trabajando para sumar entre todos".

En representación de la Municipalidad de Crespo, el viceintendente Miguel Berns, señaló: "Agradecidos de poder compartir este momento con ustedes, en los 72 años del club. Siempre es lindo volver y en mi caso, entré y ví a quien era el técnico de cuando jugaba al fútbol, que me llevó a Primera. Eso me llena de recuerdos y lo mismo le pasa a cada uno que hace su paso por el club. Les dejamos el saludo del intendente Darío Schneider, que por un viaje a Buenos Aires, no pudo estar presente hoy".