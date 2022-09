El testimonio de Gastón Pauls cautivó a jóvenes crespenses

Estación Plus Crespo

En la mañana de este martes 20 de septiembre, el conocido actor nacional Gastón Pauls estuvo en Crespo, en el marco del ciclo de charlas que viene desarrollando en distintas localidades del país. Minutos antes de comenzar el encuentro previsto con el público crespense -mayormente adolescentes-, expresó a FM Estación Plus Crespo: "Vengo a hablar de mi experiencia con el consumo de drogas, durante un montón de años. Ojalá mi mensaje le sirva a uno o dos chicos o chicas, si eso ocurre, ya para mí es suficiente. Si además le sirve a 200, muchísimo mejor. La situación es complicadísima en todo el país, mucha gente mirando para otro lado, mucha gente callándose a propósito -porque seguramente algún interés tiene-, pero hay muchas madres y padres preocupados, porque ningún padre quiere que su hijo se esté destrozando con las drogas. Vengo a compartir mi historia. No consumo hace casi 15 años, desde que entré en recuperación. Quiero contarle a los chicos que la ven oscurísima, que se puede".

"Este soy yo" es el nombre de la disertación de concientización con que el actor reveló que ha llegado a la escucha de unas 250.000 personas, a lo largo y ancho de Argentina. Sobre el concepto buscado en esa presentación, Pauls comentó: "Salió ese nombre para reforzar la idea de que uno es uno. No necesariamente hay que copiar lo que están haciendo otros para ser. Si otro está emborrachándose o drogándose, no hay porqué seguirlo. Yo empecé porque sentía que lo mío no era valioso, que había otros más graciosos, más divertidos, más cancheros y bebían alcohol. Copié eso, creyendo que así, yo iba a ser como ellos. Además, es decir 'este soy yo', el alcohólico, el adicto en recuperación. Necesitamos animarnos a decir lo que nos pasa, a reconocer nuestros errores, enfermedades y la necesidad de pedir ayuda".

Acerca de la principal tarea pendiente para revertir el flagelo social, el famoso sostuvo: "Falta diálogo. Nos falta hablar. Parece tan básica la respuesta, pero 'dicción' es decir, 'adicción' es no decir. Si nos quedamos callados, somos adictos todos. Hay que hablar y hacerse cargo. Las campañas son el resultado de todo eso anterior".

"Este le puede pasar al rico, al pobre, al católico, al judío, al kirchnerista, al macrista, al alto y al bajo. De hecho les pasa. Tengo compañeros en recuperación que son multimillonarios y otros que no tienen para comprarse las zapatillas", disparó Pauls al dejar en claro que es una problemática que afecta a todos y agregó: "Como diría Borges: no nos une el amor, sino el espanto. Y sí, claramente nos une el espanto, pero también el amor porque diariamente hay gente que hasta desde un lugar anónimo, está intentando hacer algo para recuperar a otros".

"Se les debería caer la jeta de vergüenza", afirmó al referirse a la actitud del arco político frente a la temática y agregó: "Yo ví a una nena de 10 años siendo abusada, a las 18:00. Plena luz del día, no medianoche ni a las 4:00 de la madrugada. Eso para después darle Paco. Ví a un nene de 6 años llevando su cochecito para comprar Paco". Tras ese escenario bonaerense reflejado, apuntó su mirada hacia la realidad del interior: "Está gravísimo. En las grandes ciudades la droga está en la esquina. En las ciudades más chicas, lamentablemnete la droga ya también está llegando a la esquina. Antes había que ir a una ciudad para comprarla. Hoy está en todos lados. Si hay 20 pibes que consumen y 4 que no, es muy dificil que esos 4 se mantengan limpios, porque los 20 los van a convencer de que es mejor consumir. Entonces el nivel de reproducción es paradójicamente más rápido. He estado en pueblos de 2.000 personas, donde había 200 personas que ya consumían, o sea que el 10% ya está consumiendo. En lugares chicos, la enfermedad se reproduce muy rápido".

Finalmente, Gastón Pauls comentó: "En el 99% de los lugares donde he estado, durante las charlas que dí, no vuela una mosca. Eso es porque hay una necesidad de los pibes de escuchar sobre eso de lo que no le están hablando, pero que es lo que ven".