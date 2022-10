Una voladura de techo en Seguí, causó una seguidilla de destrozos

Estación Plus Crespo

La comunidad seguiense fue una de las afectadas por la tormenta que se registró en la madrugada de este miércoles, tal como había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional. Desde esa localidad, el periodista Prisciano Pérez, relató a FM Estación Plus Crespo los efectos del acontecer climático: "Alrededor de las 2:30 a 2:45 se originaron remolinos fuertes, ya que no fueron vientos generalizados. Sin embargo, en los sectores donde se presentaron, los daños fueron importantes. El principal tiene que ver con la voladura de techo de una casa prefabricada, una edificación de las llamadas construcciones en seco. No habría estado muy contenido y pese a tener el cielorraso de madera, en el cual se estaba trabajando, fue arrancado y quedó a unos 25 a 30 metros. El inconveniente es que las chapas cayeron arriba de otra casa, rompiéndose esas chapas, que también salen despedidas. Se conoció también que uno de los tirantes que se volaron, rompieron el vidrio del acompañante de un automóvil, dañando parte del habitáculo".

"Se están visto desde temprano, árboles y ramas caídas; como así también las ráfagas tumbaron una torre de iluminación del Club Cañadita Central de Seguí", apuntó el hombre de la prensa local.

"Fueron sólo 10 mm, tal como se vanía presentando en las últimas ocasiones, en las que no había mucho caudal de agua. No obstante, sigue la inestabilidad, por lo que se está trabajando a buen ritmo para restaurar la mayor parte de los efectos", concluyó Pérez.