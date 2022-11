Destacable actitud: Padres del joven que sustrajo en comedor, se hicieron cargo del hecho

En el transcurso de una semana, hubo un giro inesperado. Hace pocos días, un comerciante de Barrio San Lorenzo de esta ciudad, hizo públicas las imágenes que registraron el sistema de cámaras de su local, en las que se visualizaba el ingreso de dos desconocidos, sustrayendo pertenencias. Este viernes, el propietario del local contó a FM Estación Plus Crespo la llamativa manera en que se resolvió la situación: "En la noche de ayer (jueves), aparecieron en el local los padres del joven filmado, por lo que se pudo identificar. Ellos dieron la cara, se expresaron responsables y se hicieron cargo. Incluso me trajeron el dinero que había faltado, que al principio no se los quise aceptar, pero me insistieron en que de esa manera se sentían mejor, reparando lo que había hecho su hijo. Lo agarré, como para concluir esto de la forma que correspondía. Tiene entre 18 ó 19 años, una edad difícil a veces".

"Por lo que hablé con los papás, son buenas personas, una familia que trabaja y lamentablemente pasó esto, pero esos chicos tienen que valorar este gesto de sus padres y tomarlo como enseñanza o como guía. Es un buen mensaje el que le han dado. Creo que han actuado más como hazaña que motivados por robar. La actitud es lo que más vale en todo esto, que gracias a Dios hubo un final feliz y se merecen otra oportunidad", reflexionó el comerciante.

El crespense que se desenvuelve en el rubro gastronómico, acotó: "Fue una grata sorpresa, nunca pensé que podía llegar a pasar. Pensaba que se trataba de gente que se dedicaba a robar, pero por lo que pude conocer, parecería que no. No imaginaba que iban a buscarme para asumir lo que pasó. Me dió alegría".

El damnificado indicó que "igualmente se decidió reforzar con un sistema de trabas más complejo las aberturas, como para sumar más elementos que eviten la posibilidad de que ingresen extraños a sustraer o causar daño".