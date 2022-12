Preocupa la muerte, lesiones y extravío de mascotas por la pirotecnia tirada en Nochebuena

Las secuelas en canes fueron desde leves a letales. "Hace dos o tres años que no pasaba la situación que se vió en esta Navidad", afirmó una de las protectoras de animales de Crespo, al dar un balance de los efectos de la pirotecnia y agregó: "La mayoría eran animales que estaban contenidos". ¿Cómo se avizora el 31?

El repunte del uso de pirotecnia sonora en Crespo fue notorio en un buen número de barrios, lo que acrecentó en cantidad e intensidad, los inconvenientes que provoca en las mascotas. Para algunas familias fue un contratiempo, para otras un momento que dejó secuelas a atender por unos días, y lamentablemente, otro grupo de crespenses sufre el dolor de haber perdido para siempre a su animal de compañía. En estos contextos, se desempeñaron a destajo las Proteccionistas, quienes voluntariamente se pusieron a disposición y a trabajar en los casos que a ellas recurrían.

A modo de balance, la Protectora Liza Lezcano, expresó a FM Estación Plus Crespo: "Fue un 24 complicado, porque veníamos de al menos dos años en los que pareciera que uno se había olvidado de lo que pasaba en años anteriores. Pensábamos que esta Navidad estaría tranquilo, que la gente se había concientizado, que tendría más respeto, pero no fue así. Fue impresionante. Hace dos o tres años que no pasaba la situación que se vió en esta Navidad. y principalmente, la mayoría eran animales que estaban contenidos".

"Pasó que ante el estruendo y la exageración de detonaciones, obviamente no alcanza el resguardo que uno puede darles. Hay perros que han saltado tapiales de dos metros y medio de altura, otros que se han quedado enganchados en los alambrados, otros que se han atacado entre ellos -porque al ver un animal tan asustado, otros van y lo atacan, son reacciones del mismo miedo-. Hubo muchos extravíos también. Vimos estas situaciones en familias responsables de sus animales", describió Lezcano.

Un sinfín de usuarios de redes sociales, se han solidarizado desde este domingo 25 de diciembre, con aquellos propietarios para quienes la celebración resultó trágica para la vida de sus mascotas. Al respecto, y haciéndose eco de ese padecimiento, Liza contó: "Un caso fue el de una voluntaria de las protectoras, porque es quien en varias ocasiones nos ha colaborado asistendo en rescates -y de hecho sus perros fueron adoptados tras rescates-. Los dos canes saltaron el tapial y después la perra fue encontrada muerta en la ruta. Del mismo susto corren para cualquier dirección. En la Ruta 131 se ven animales muertos, secuela de estas fiestas. La recorro dos o tres veces por día, en el tramo que está de acceso Pte. Illia hasta el cruce de la rotonda y días previos no se veían esos cadáveres. Hoy hay al menos 5. Se ciegan y corren hasta donde pueden".

La Protectora recordó que los graves efectos no sólo repercuten en el mundo animal y a modo de ejemplo, relató: "Hay una persona que vive en el campo, a 15 kilómetros de Crespo y tiene un hijo con TDA. Lo tuvo encerrado en el baño", dijo al dar cuenta de la propagación de la pirotecnia sonora utilizada.

"En este 2022 fue generalizado. Años anteriores uno podía advertir que había más explosiones por la zona de la estación de tren, en el centro, estaba focalizado. Ahora fue en muchos puntos. Y eso que es una fecha más de reflexión, más familiar, de fe, y por eso pensamos qué va a pasar para año nuevo", planteó la proteccionista.

La integrante de Protectoras Unidas de Crespo afirmó que "por redes estamos siempre concientizando y buscamos soluciones. Respondemos a las consultas que nos hacen para un mejor resguardo de las mascotas, estamos en contra de sedar los animales y por eso colaboramos el máximo posible".

En cuanto al escenario que se avecina para este 31 de diciembre, Lezcano manifestó preocupación y en tal sentido señaló: "A nivel municipal no sabemos qué pasará. Años anteriores estábamos traquilos, contenidos, quizás por la pandemia; pero se proyectaba que en las fiestas podía haber exacerbación y se planificó más gente en la Guardia Urbana, Tránsito, para los controles de alcoholemia, lo cual destacamos; pero con respecto a la pirotecnia, esos días se podría organizar también salir a los barrios y hacer un control exhaustivo. No se hizo y no sé si hay voluntad de hacerlo para el próximo fin de semana cuanto se festeje Año Nuevo".