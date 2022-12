Gobernador Etchevehere en crisis: destituyeron a la Presidenta de la Comuna

Estación Plus Crespo

En la noche de este miércoles, en medio de un fuerte debate, la Presidenta Comunal de Gobernador Etchevehere, Verónica Araujo, fue destituída por el Concejo Comunal, mediante Resolución 032. La decisión fue con carácter "inmediato" y según supo FM Estación Plus Crespo, fue intimada a "entregar las llaves" de la sede.

Se trata de un hecho institucionalmente atípico, ya que Araujo accedió a tal cargo a través del voto popular. No obstante, se dictó un instrumento, que determinó el cese de sus funciones.

Los Vocales del Concejo Comunal expresaron en las primeras horas de este jueves: "La decisión radica en numerosas irregularidades detectadas durante el ejercicio de las funciones de la Sra. Araujo, sumada a la solicitud de destitución planteada por los vecinos, y la respuesta del Gobierno provincial ante el pedido de intervención emanado por el Concejo Comunal a raíz del mal desempeño de la Presidenta Comunal, situación que se viene haciendo pública desde hace tiempo".

Franco Sandrigo, Martín Fasano, Roxana Pellegrini, Tania Barchi y Mariano Schmidt, integrantes de dicho Concejo, hicieron saber que "la Resolución N°032/2022 de destitución de la Sra. Araujo será cursada al Tribunal Electoral, organismo que en los próximos días determinará la nueva autoridad comunal".

En tal sentido, reflexionaron: "Debemos dar vuelta la página de esta experiencia, para darle paso a la construcción de una comunidad basada en la verdad, el respeto, el diálogo y la participación en la toma de decisiones".

Algunos fundamentos

La Resolución 032 consta de 7 fojas, en las cuales el Concejo Comunal detalla los motivos por los que concluyen con la destitución de Araujo, entre los cuales señalan:

- "La Comuna de Gobernador Etchevehere adquirió una Unidad de Traslado/Ambulancia, a los fines de brindar un servicio de emergencia en materia de salud a la población.-...- Que a la fecha no ha habido coordinación alguna con el Centro de Salud Luis Etchevehere y/o el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos, para realizar acciones que permitan la habilitación y puesta en marcha del vehículo Mercedes Benz Sprinter, como ambulancia. En fecha 18 de noviembre de 2022, se produjo un grave accidente en la ex Ruta 131, en inmediaciones del Barrio XV Viviendas de IAPV de Gobernador Etchevehere, incidente vial que requirió la asistencia de la ambulancia, la cual no se encontraba disponible".

- "Falta de cumplimiento en la puesta en vigencia de la Ordenanza 07/2020, mediante la cual se estableció la Creación del Consejo de Seguridad Local, con el objeto de promover el involucramiento de la sociedad y la articulación con las fuerzas de seguridad para prevenir".

- "No ha cumplido en toda su gestión con la presentación anual, antes del 30 de abril del año siguiente, de los balances respectivos ante el Concejo Comunal".