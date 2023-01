Estafan a familia crespense con alquiler de cabañas en Córdoba

FM Estación Plus Crespo dialogó con una mujer (que solicitó reserva de identidad), quien explicó el ardid y de qué manera fue estafada con el alquiler de una cabaña en la cual pensaba vacacionar con su familia.

“Programamos irnos de vacaciones, como cualquier familia, y decidimos ir a Córdoba para que nuestros chicos conozcan las sierras. Comenzamos a buscar alquileres, que esa es una odisea, lo de la búsqueda de lugares. Además, siempre tenés la preocupación de si son verdaderos, si existen o no. En algún momento hice una reserva por una reconocida plataforma de alquileres y resulta que hubo un problema con la cantidad de personas así que lo cancelé, y me recomendaron la página de Alquileres en Argentina, entro y comienzo a buscar. A partir de allí me comenzaron a llegar ofertas publicitarias en Facebook, en Instagram y en internet de alojamientos en todas partes”.

La mujer explicó a FM Estación Plus Crespo “En una de las ofertas me aparecieron estas cabañas en Facebook, y la verdad que se veían divinas. Hoy me entero que las cabañas realmente existen, pero en Santa Fe y no en Córdoba. Incluso ahí veo que desde el perfil de Facebook de las cabañas verdaderas están nombrando a esta persona y denunciando que les usa su fotografía para la estafa”.

Relató “Volviendo a como fue el engaño, yo me contacté por WhatsApp con los de la publicación falsa y me dio datos concretos y precisos de cada una de las cabañas, me dijo que comodidades tenía, los servicios, el wifi, no me pareció nada raro. Le pregunté si tenía la fecha disponible y me dijo que si, le pregunte si estaba disponible la cabaña para 7 personas y me dijo que si y otros detalles. Nada me pareció extraño. Yo había buscado un montón de lugares y ese estaba bien en precio, pensé que hoy es mi día de suerte”.

“Para reservar la cabaña me pidió la seña de dos días de estadía o sea unos $ 30.000 y arreglamos que se lo transfería. Me pasó una captura de una cuenta bancaria y le transferí un monto menor, a lo que el accedió sin problemas, y le mandé el comprobante. El me contesto que me quede tranquila y que nos esperaba”.

“Hoy (lunes 23 de enero) me di cuenta que él nunca me reclamó lo que faltaba del dinero de la seña. Pensé en transferirle más dinero y pedirle que me mande la ubicación para ya comenzar a planificar la salida, y por consejo de una vecina quise asegurarme primero de que sea todo legal, entonces llamé a la Secretaría de Turismo de Córdoba y ver si el lugar estaba registrado oficialmente. En la Secretaría no solo me informaron que el sitio no existe en Córdoba, sino que también otras personas cayeron en esa estafa. No es la primera vez que lo hacen”.

“Me quedé helada. Pero ellos me informaron que se trata de una estafa y me pasaron la página de Facebook de las cabañas verdaderas y ahí me di cuenta de todo”.

La afectada contó que “En ese perfil avisaban que había un hombre de apellido Umeres que se hacía pasar por ellos, utilizaba sus fotos y alquilaba las cabañas estafando a la gente con el pedido de una seña”.

“Mi reserva era para los primeros días de febrero, menos mal que se me ocurrió averiguar antes, porque si no hubiéramos salido y nos encontrábamos con esta situación desagradable”.

Reconoció “Me dijeron que haga la denuncia, pero creo que como en la mayoría de los casos no va a pasar nada. Imagínense que, si es una cuenta bancaria válida, a nombre de una persona real, y de igual forma no pueden llegar a los estafadores a través de eso, me da la pauta de que no voy a recuperar nada”.

Finalizó diciendo “Este testimonio lo hago público para que otra gente no caiga en esta estafa. No podemos confiar en nada. Todo hay chequearlo muchas veces, buscar mucha información y estar seguros de que sea todo legal. Uno nunca piensa que le puede pasar”.