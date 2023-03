Falleció la Hermana María Teresa Ossege, ex Rectora del Colegio Sagrado Corazón

Estación Plus Crespo

Este jueves 9 de marzo, partió hacia la Gloria del Señor, la Hermana María Teresa Ossege, una religiosa cara a los afectos de las comunidades de Crespo y Diamante, como así también de la zona, por el compromiso social asumido.

La salud de María Teresa decayó en forma abrupta y breve. Desde la Congregación Siervas Misioneras del Espíritu Santo, hicieron saber a FM Estación Plus Crespo: "Hace poco más de dos semanas, lo que parecía una simple descompostura digestiva, comenzó a complicarse y tuvo que ser internada en Terapia Intensiva, donde permaneció por más de 10 días. Fuimos siendo testigos de cómo se debilitaba cada vez más su salud y, aunque mantuvimos la esperanza de su recuperación, pedíamos a Dios se cumpla en ella, una vez más, su voluntad. En diálogo con el médico a cargo de la Terapia y viendo su estado, el miércoles 8 decidimos traerla 'a casa', para que estuviese acompañada por nosotras y pudiera, además, sentir nuestro cariño y gratitud. Desde que la trajeron -cerca de las 14:00-, no quedó sola ni un instante, todas fuimos compartiendo momentos con ella. Rezamos, renovamos los votos, le hicimos mimos y le agradecimos su generosa entrega a la Provincia, aún sin saber si podía o no escucharnos. Por la fe que profesamos, estamos convencidas que nos sintió bien cerquita y que nos acogió en su corazón".

La religiosa nació el 29 de abril de 1939, en Glandorf, Alemania. Ingresó a la Congregación Steyl de Holanda, el 12 de septiembre de 1959, para hacer sus primeros votos en 1962.

Ya en 1968, dió sus Votos perpetuos en Esperanza, la ciudad donde recientemente pasó a la Celestialidad.

Siendo joven y habiendo atravesado algunas vivencias difíciles de niña, sintió gran interés por la misión de Jesús, a quien decidió entregarle su vida. No obstante, mantuvo siempre una relación cercana con su familia radicada en Alemania, quienes cada vez que pudieron hacerlo, vinieron a visitarla. Incluso tenía previsto su tiempo de vacaciones en Alemania, en Junio de este año.

Ya en Argentina, comenzó su misión en Córdoba, donde realizó sus estudios del Profesorado de Filosofía y Pedagogía -entre 1968 y 1971-, cursando además los estudios de Teología en el Seminario de la Arquidiócesis de Córdoba. Se convirtió en aquel momento en la primera mujer consagrada con posibilidad de estudiar Teología en el Seminario. Luego de completar sus estudios, realizó perfeccionamiento en Biblia, Pastoral, Administración Escolar e Inglés.



Desde la Congregación apuntaron también su desempeño en Entre Ríos: "Compartió su vida y misión en las comunidades de los colegios Santa María de Diamante, y Sagrado Corazón de Crespo, prestando diversos servicios tanto pastorales como de liderazgo". Su compromiso con la educación y la fe, hicieron que se desempeñe como Rectora del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, entre 1981 y 1992.

"Fue Coordinadora Provincial desde 1992 a 1997. En 1999 recibe un destino temporal a la Casa Generalicia en Roma, para prestar el servicio de Secretaria General, permaneciendo allí hasta finales del 2005. A partir de 2006 acompañó como Representante Legal las comunidades educativas Santa María, de Diamante; Ceibos Floridos de Las Cuevas y el Centro de Promoción Humana San Roque, de Diamante. Desde el 2013 al 2016 fue la coordinadora del Hogar San José, luego pasó a formar parte de la comunidad del Convento Cristo Rey, prestando diversos servicios según sus posibilidades. En el año 2021 pasó, definitivamente, a formar parte de la comunidad de Hogar San José", recordaron.

Apuntando a sus cualidades humanas, sus colegas apuntaron: "Fue una mujer caracterizada por su gran sensibilidad, de carácter, pero a la vez cálida y acogedora, con un profundo anhelo por cumplir la voluntad de Dios, convirtiéndola en mujer de oración y discernimiento constante. Agradecida a Dios y a las hermanas, no perdía oportunidad de expresarlo, especialmente en estos últimos tiempos que necesitaba de mayor ayuda por la limitación de su vista. Se mantuvo activa en la búsqueda del conocimiento, leyendo, estudiando, realizando investigaciones, sobre todo respecto a la historia Congregacional. Cuando su visión comenzó a fallar, su familia la suscribió a una audio-biblioteca en Alemania, por lo cual pasaba varias horas del día escuchando el relato de libros de historia, filosofía, arte, entre otros".

"Sin duda habría mucho para compartir sobre su vida, una vida entregada al servicio de los demás buscando reflejar el rostro compasivo de Dios y descubriendo, además, la presencia de Dios en cada persona que el Señor ponía en su camino. Sentimos mucho su partida que, aunque sabemos es la ley de la vida, la experimentamos repentina y un poco temprana, puesto que ella con su ser mujer consagrada tenía mucho para compartirnos. Sabemos que sigue estando entre nosotras y que ahora, además, se ha convertido en nuestra intercesora. En medio de la tristeza que nos invade, con el corazón agradecido por lo vivido y compartido con ella, nos fortalecen tantos mensajes recibidos de las personas que se cruzaron en su vida, y la recuerdan con hermosos y profundos testimonios de lo que ha significado para ellas tanto profesional como personalmente", reflexionaron.

"Querida Hna. María Teresa: vamos a extrañar las conversaciones que podíamos mantener con vos, tus visitas diarias a las hermanas que están en cama, verte sentada en el sillón de madera que está en el cementerio por las mañanas, pasar por tu oficina y no ver el carrito o escuchar los audio-libros en alemán y tantas otras vivencias que nos unieron como hermanas...¡Gracias por cada pedacito de historia compartida! ¡Gracias por tu gran corazón y esa sensibilidad que te caracterizó! ¡Gracias por habernos dejado como legado la enseñanza de que, urgidas por el amor de Cristo, no decaigamos en la búsqueda de la voluntad de Dios! ¡Gracias por esa sonrisa que guardaremos como un tesoro precioso en nuestros corazones! Hoy partiste para danzar eternamente junto a la Trinidad y seguramente que en el cielo están de fiesta... Permanecerás para siempre en nuestro recuerdo...Que la Trinidad te abrace eternamente y goces de su presencia sin fin, celebrando la paz eterna de los bienaventurados hijos de Dios. ¡Un gran abrazo al cielo! ¡Vuela alto e intercede por nosotros! Descansa en la paz del Señor hasta que nos volvamos a encontrar...", expresaron.